Prima donna a presentare un tg in prime-time, Lilli Gruber entra dal 2008 nelle case degli italiani tutte le sere con il programma Otto e Mezzo. Molto schiva da sempre circa la sua vita privata, ricordiamo i momenti più salienti della vita del più famoso mezzobusto dell’informazione italiana e conosciamo qualche suo segreto.

Lilli Gruber: la carriera come giornalista e politica

Dietlinde “Lilli” Gruber nasce a Bolzano il 19 aprile del 1957, dopo gli studi in lingue e letterature straniere inizia il praticantato a Telebolzano. Nel 1982 arriva come professionista nel canale Rai in lingua tedesca Sender Bozen e in seguito è nell’edizione regionale Trentino Alto Adige del Tg3.

Il salto arriva con il Tg2 di Antonio Ghirelli negli anni ’80.

Dalla Rai all’Ulivo

Resta nel secondo canale Rai fino al 1990 quando passa al ben più prestigioso Tg1, dove resta fino al 2004, quando decide di abbandonare la sua professione per tentare la carriera politica come parlamentare europea, nella lista Uniti per l’ulivo. Lasciata la sua carica 6 mesi in anticipo, la Gruber approda successivamente a La7 dove conduce con successo dal 2008 la trasmissione di approfondimento giornalistico Otto e Mezzo.

Una vita da inviata nelle zone di guerra

Nella sua carriera, Lilli Gruber ha raccontato, come inviata, fatti salienti della storia della fine del ‘900 come il crollo del muro di Berlino nel 1989, la guerra del Golfo, il conflitto israelo-palestinese. Entrati nell’immaginario collettivo i suoi collegamenti da Baghdad sotto i bombardamenti.

Ha collaborato con i quotidiani come La Stampa e Il Corriere della Sera. Le sue esperienze sono raccolte nei suoi libri. É infatti autrice, tra gli altri, di I miei giorni a Baghdad, che ha ottenuto grande successo; Ritorno a Berlino Il racconto dell’autunno che ha cambiato l’Europa; Inganno.

Tre ragazzi, il Sudtirolo in fiamme, i segreti della guerra fredda; il romanzo familiare Eredità fino all’ultimo Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone.

L’amore per il giornalista Jacques Charmelot

Lilli Gruber mantiene lo stretto riserbo sulla sua vita privata. La giornalista non ha i social network ma di lei si sa che ha al suo fianco da 20 anni il giornalista francese Jacques Charmelot, suo marito. I due si sono incontrati a Baghdad e come dichiarato qualche tempo fa dalla rossa del giornalismo a Vieni da me, lui non aveva idea di chi fosse la Gruber: “Ci siamo incontrati a Baghdad e ci siamo un po’ innamorati, ma non eravamo propriamente liberi”.

A quanto pare, i due hanno saputo aspettare, avendo riconosciuto un grande amore tra loro.

La Gruber si è sposata a 43 anni, perché sempre alla Balivo disse: “Ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita. Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro”. Di lui dice: “Anche se è francese, non è di quelli insopportabili perché ha studiato negli Stati Uniti”.

Qualche curiosità su Lilli Gruber

Quello che forse non tutti sanno di Lilli Gruber è che dal 2012 fa parte del Gruppo Bilderberg, un incontro annuale di circa 130 partecipanti che fanno parte del campo politico, economico e bancario. Conosce 4 lingue, ha imparato l’italiano a 5 anni visto che la sua lingua madre è il tedesco. La giornalista appare sempre affascinante nei suoi tailleur con cui presenta Otto e Mezzo, disegnati dallo stilista Giorgio Armani. Non ha mai avuto figli, anche se ha rivelato che questo non è dipeso dalla sua carriera ma per non aver incontrato, prima di Jacques, l’uomo giusto.

La giornalista, a Io Donna, tempo fa dichiarava di seguire “ritmi asburgici” nello scandire la sua giornata. Da sempre attenta alla salute, ha una dieta sana, prediligendo il consumo di frutta fresca durante gli spuntini. Confessò anche di mangiare alghe a pranzo e di concedersi qualche strappo alla regola a partire dal venerdì sera. Lilli Gruber è amatissima sui social, dove ci sono pagine, anche satiriche, a lei dedicate.

Approfondimenti

Lilli Gruber a ruota libera si sbilancia sul lato b di Cristiano Ronaldo

Sapete chi è il marito di Lilly Gruber?

Lilli Gruber svela i suoi segreti di vita quotidiana