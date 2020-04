Paola Barale, prima di sposare Gianni Sperti e prima di conoscere Raz Degan, ha rapito il cuore di un altro bello della TV. Un volto noto che ha poi deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo: Marco Bellavia, ecco cosa fa oggi l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

La storia di Paola Barale con Marco Bellavia

Nella vita sentimentale di Paola Barale non ci sono solo stati il suo ex marito, Gianni Sperti, e il modello israeliano, Raz Degan. Infatti, la show girl è stata fidanzata anche con Marco Bellavia, dal 1992 al 1995.

Ospite da Caterina Balivo, Paola ha raccontato anche della sua relazione sentimentale con l’ex presentatore. “Era bello Marco, lo sarà ancora ma non lo vedo da un sacco di tempo”. Quindi ha raccontato: “Tu pensa che Marco Bellavia lavorava a ‘Bim bum bam’ ma io non ho mai visto quel programma”. E quando le viene fatto notare che era “bellissimo”, la Barale replica: “A me lo dici, guarda che l’ho frequentato anche abbastanza bene“.

I due sono stati fidanzati per quasi tre anni, iniziando anche una convivenza, che però, a quanto aveva dichiarato Bellavia, era terminata a causa di Gianni Sperti.

Come ha puntualizzato lo stesso Bellavia a Vieni da me, tuttavia, pare che all’epoca la Barale e Sperti fossero solo amici e che la loro complicità sia nata solo dopo.

Marco Bellavia e Uan

Marco Bellavia oggi

Marco si è definitivamente lasciato alle spalle la storia sentimentale con Paola Barale e, nel 2006, trasferendosi fuori da Milano, è uscito dal giro artistico e televisivo più conosciuto. Nel 2010 ha aperto una sua piccola agenzia pubblicitaria. Oggi Marco Bellavia, è sposato, con un figlio ed appassionato di ciclismo anche se non ha mai dimenticato il suo primo amore: la televisione.

Infatti, sulla sua pagina ufficiale di Facebook, si può seguire, tutti i giorni dalle 16 alle 18, la diretta da casa sua nel quale ha fatto “rinascere” il celebre programma Bim, Bum, Bam.