Diventata nota al grande pubblico all’inizio degli anni ’70 con il brano Sono una donna non sono una santa, Rosanna Fratello è diventata una delle cantanti più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo nostrano. Ma com’è cambiata nel corso degli anni e che fine ha fatto? Scopriamolo assieme!

La carriera di Rosanna Fratello

Nata a San Savero nel 1951, Rosanna Fratello inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel concorso La Reginella della canzone di Piacenza dove riesce a conquistare il primo posto. Nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il treno, per poi presentarsi alla Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia con il brano Non sono Maddalena.

Il 1971 è senz’ombra di dubbio un anno importante per l’artista che fa il suo debutto sul grande schermo con il film Sacco e Vanzetti. Sempre nello stesso anno raggiunge il massimo della notorietà grazie al brano Sono una donna non sono una santa che ancora oggi in molti ricordano e cantano.

Circa 10 anni dopo inizia una collaborazione con Cristiano Malgioglio, riuscendo ad ottenere un buon apprezzamento da parte del pubblico con Schiaffo.

In seguito la troviamo spesso in alcuni programmi televisivi come ad esempio Domenica In. Nel 2011, inoltre, pubblica l’album Tre rose rosse, mentre nel 2019 ha pubblicato il singolo Non si pesa in grammi l’anima.

L’esordio nella musica grazie a Mara Maionchi

Una vita dedicata alla musica e anche alla recitazione, quella di Rosanna Fratello, che ancora oggi continuano ad essere la sua passione. Dal suo esordio ne sono passati di anni, ma l’artista continua ad essere una delle più conosciute del mondo dello spettacolo nostrano.

E pensare che all’inizio non voleva nemmeno cantare il brano che la rese celebre, per poi farsi convincere all’epoca da Mara Maionchi.

Come rivelato dalla stessa cantante nel corso di un’intervista rilasciata ad Oggi, infatti: “Disse: ‘Stai scherzando? Tu non capisci… sei troppo giovane. Questa canzone la vorranno ascoltare anche tra mille anni’. Piano piano mi sono lasciata convincere. Le ragazze scrivevano: ‘È una canzone che ti fa onore’, ‘Le donne devono essere tutte unite’. Mi chiedevano consulti sul fidanzato, all’epoca il pubblico scriveva molto agli artisti.

Una volta un mio ammiratore è perfino finito in galera, dopo una rissa nata perché altri insinuavano che cantassi in playback”.

L’anno di Playboy

Convolata a nozze nel 1975, Rosanna Fratello ricorda anche quando ha posato per Playboy: “In quel periodo la rivista interpellava tutte le cantanti: Patty Pravo, Iva Zanicchi, io… Un po’ tutte abbiamo posato. Erano gli Anni 80, Malgioglio mi disse: ‘Mi piacerebbe lavorare con te, ma sei troppo seriosa’. E io mi sono lasciata convincere”.