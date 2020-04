Aiutare i malati a guarire non solo con cure mediche ma anche con la musica. Questo quanto accade al policlinico San Marco di Zingonia a Bergamo. Di recente nei corridoi dei reparti di pazienti ricoverati per Covid-19 e non solo, è possibile sentire piacevoli suoni.

Coronavirus, musica classica per i pazienti in ospedale

L’iniziativa dal grade successo è stata lanciata da un giovane medico, Nicola Sertori. Il dottore ha deciso di utilizzare la musica per aiutare suo papà, ricoverato in quello stesso ospedale per Coronavirus. Lo stesso Sertori, come riporta il Quotidiano Sanità, dichiara: “L’idea è nata per gioco per far ascoltare musica a mio padre che era ricoverato qui da noi”.

Sertori, ascoltando la musica, si accorge subito di un particolare: “La mia attenzione si è spostata su ciò che si sente nel reparto, ovvero il frastuono dei respiratori, le ruote dei carrelli che cigolano, il suono delle apparecchiature elettroniche che garantiscono la sopravvivenza dei ricoverati”. Da qui l’idea di estendere l’iniziativa anche ad altri reparti: “Ne ho parlato prima con il mio primario, che ha appoggiato questa idea, e poi all’amministratore delegato che l’ha subito sposata con entusiasmo”.

Musica nei reparti: l’iniziativa diffusa

L’idea è piaciuta al punto da ricevere proposte di aiuto e di diffusione dell’iniziativa. L’Ad degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, Francesco Galli racconta il richiamo positivo che ha avuto l’iniziativa: “Ho scritto un post su Facebook su come risolvere tecnicamente la diffusione e nell’arco di poche ore sono stato travolto da un’ondata di post , tutti pronti a dare una mano“. Galli dichiara, come si legge anche nel comunicato diffuso dal Gruppo San Donato, di aver ricevuto subito l’aiuto tecnico necessario per diffondere l’iniziativa: “In questo tam tam ho ottenuto entro il giorno dopo i contatti di due aziende che potevano fornire la tecnologia adeguata”.

Nel giro di poco tempo l’immediata realizzazione: “In cinque giorni abbiamo già montato i primi apparecchi.”

