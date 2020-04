Un bimbo nato all’ospedale di Aosta sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la madre, positiva, avrebbe partorito con 38 di febbre e il risultato del tampone sarebbe arrivato poche ore dopo la nascita.

Bimbo nato positivo ad Aosta

Un neonato positivo al Coronavirus all’ospedale di Aosta: la notizia, appresa dall’Ansa, riguarderebbe un bimbo nato la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, per cui il tampone, effettuato poche ore dopo il parto, sarebbe risultato positivo.

La madre, anche lei positiva secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, avrebbe partorito con 38 di febbre.

All’interno del nosocomio sarebbero state avviate le procedure di riorganizzazione nei reparti di Ostetricia e Pediatria.

Le condizioni di madre e bambino

I dati della Valle d’Aosta, alla data del 20 aprile scorso, riportano un totale di 993 positivi e 123 decessi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le condizioni di madre e bambino sarebbero buone ed entrambi sarebbero asintomatici.

Il bimbo sarebbe nato prima del termine, secondo quanto riportato da AostaSera.it, e sarebbero due le donne positive al Coronavirus ad aver partorito nella stessa struttura e solo uno dei piccoli sarebbe risultato positivo.

Per motivi di sicurezza, riporta ancora la fonte locale, sarà tenuto in osservazione per 15 giorni, in isolamento con la madre.