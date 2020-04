Non corre buon sangue tra Barbara D’Urso e la coppia Paola Perego – Lucio Presta. Se il manager dei vip, marito della Perego, qualche tempo fa si scaglio in una lunga invettiva su Facebook contro Carmelita, la consorte non nasconde di condividere il suo pensiero.

Paola Perego su Instagram non si è sottratta alla domanda di un follower che le ha chiesto cosa pensa della D’Urso. Qualcuno parla di guerra fredda tra le due, in atto già da diverso tempo.

Le parole di Lucio Presta

Parole dure quelle che appaiono sul post scritto e condiviso sui social da Lucio Presta.

Già dalle prime battute si intuisce che le critiche, molto aspre, sono indirizzate proprio a Barbara D’Urso. “Posto che l’orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?

“.

Il post di Lucio Presta su Barbara D’Urso

Che l’insofferenza vada avanti da tempo è lui stesso a sottolinearlo. Presta dichiara che nessuno dei vip o artisti da lui seguiti è mai stato ospite di Barbara. “Io faccio da tempo la mia parte e nessuno dei miei assistiti va ospite dalla Signora delle paillettes e la mia parte credo di averla fatta, ora che la facciano gli altri” prosegue il manager imprenditore. “Oppure serve a qualcosa o qualcuno che ci sia in onda questo scempio ?

Tacere equivale ad essere complici di tale orrore e personalmente non amo esserlo. Ah saperlo”.

Paola Perego appoggia il marito

Non è da meno la moglie, Paola Perego, che oltre a commentare il post di Presta –“Condivido ogni tua parola” ha scritto- avrebbe tolto ogni dubbi rispondendo ad un utente. Quando su Instagram le è stato chiesto esplicitamente cosa pensa della D’Urso, Paola avrebbe usato l’emoticon delle 3 scimmiette non vedo, non sento, non parlo per dire la sua. Un commento, o sarebbe opportuno dire un no comment, che vale più di mille parole.

La Perego però ha anche tanti complimenti e parole d’affetto, ma nei confronti di altre colleghe. Di Lorella Cuccarini ha detto: “Davvero una bella persona. Siamo amiche“. Mentre di Simona Ventura ha dichiarato: “Un programma insieme sarebbe divertente. Siamo artisticamente molto diverse“.

Approfondisci

Selvaggia Lucarelli, nuovo attacco a Barbara D’Urso: “La sua tv fa male oggi”