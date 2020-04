Non è facile immaginare oggi come sarà la ripresa delle nostre attività. I dipendenti ritorneranno nei loro posti di lavoro, i liberi professionisti e le aziende dovranno fare i conti con mesi di fatturato mancato. Tutti accomunati dal timore di non trovare più il lavoro come lo ricordavano.

Gli economisti fanno a gara a ripeterci che ci sarà una crisi economica senza precedenti. I governatori regionali spingono sulla riapertura delle attività per aiutare l’economia locale e nazionale e i benpensanti continuano a dire a gran voce che dobbiamo reinventarci e dobbiamo cogliere questo momento come un’opportunità, ma poi raramente spiegano come fare.

Allora noi abbiamo voluto domandare, a chi è seriamente esperto di business, come affrontare questo grande cambiamento, che si accompagna spesso a dubbi sul prossimo futuro: come supportare i nostri dipendenti e i clienti, come riprendere le nostre attività e come muovere i primi passi in un mondo che sicuramente sarà cambiato.

Abbiamo chiesto aiuto a Paolo Borzacchiello, fondatore di HCE, disciplina che studia le 5 intelligenze delle interazioni umane: strategica, comportamentale, ambientale, linguistica ed emotiva e che ogni anno forma imprenditori e personale aziendale in tutto il mondo.

Come rientrare al lavoro con pensieri positivi

Come possiamo vivere questo momento in modo costruttivo?

In questo video Borzacchiello ci parla di intelligenza linguistica e di come aiutare collaboratori, dipendenti e clienti a restare in contatto con la nostra azienda e anche i nostri valori: il segreto è usare parole e metafore che abbiano a che fare con la vicinanza e con l’unione.

Parole da usare con i clienti

Restare in contatto;

Salutare con un abbraccio;

Toccare con mano;

Poter sperimentare di persona;

Poter fare un pezzo di percorso insieme.

