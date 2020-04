Oggi, martedì 21 aprile Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, compie gli anni. Il secondogenito della coppia, nato dopo Ylenia, spegne oggi 47 candeline.

E non potevano di certo mancare gli auguri social di mamma Power. Romina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un mini album di fotografie che raccontano i primi giorni di vita di Yari.

La dedica di Romina

Romina Power pesca dall’album dei ricordi vecchie fotografie che ritraggono Yari neonato tra le sue braccia. “Buon compleanno Yari” scrive la cantante nella didascalia che accompagna la gallery fotografica.

“Mio dolce figlio, possa l’amore sempre circondarti, come nel giorno in cui sei nato“.

Romina Power fa gli auguri di compleanno a Yari

La prima è una foto che ritrae la Power con Yari, ma a seguire ci sono scatti tenerissimi di Ylenia, ancora bambina, che stesa accanto al fratellino lo contempla con dolcezza.

Yari e Ylenia nella dedica di Romina Power

Yari Carrisi, 47 anni

Compleanno in piena pandemia anche per Yari Carrisi, come molti vip. Il secondo figlio di Al Bano e Romina ha seguito le orme dei suoi genitori.

Molto giovane si è appassionato cominciando a studiare la chitarra ed oggi è un musicista, autore tra l’altro di colonne sonore.

Il giovane Carrisi è passato agli onori della cronaca rosa per la sua storia con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. La loro storia è nata durante le registrazioni di Pechino Express nel 2015, ed è stata da sempre sotto i riflettori del gossip, fino a che non si è conclusa poco tempo dopo.