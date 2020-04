In video-collegamento con La vita in diretta, Claudio Lippi ha raccontato il radicale cambiamento che sta mettendo in atto in questo periodo di quarantena forzata. Il conduttore ha infatti dichiarato di essersi messo in forma fisica grazie ad una corretta alimentazione. “Sono strafigo“, ha commentato ironico.

Claudio Lippi sulla quarantena: “O abbattimento o risveglio“

In questo periodo difficile legato alla diffusione del Coronavirus, anche programmi quali La vita in diretta stanno continuando ad andare in onda per fare compagnia agli italiani durante il pomeriggio. E sono numerosi gli esponenti dello spettacolo e della televisione che, in video-collegamento dalle proprie abitazioni, intervengono in queste puntate con i padroni di casa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Uno di questi è Claudio Lippi, che ha raccontato al programma di Rai 1 il radicale cambiamento che sta mettendo in atto in questo periodo. Il conduttore si è prima espresso su questi giorni difficili che stanno costringendo gli italiani a rimanere in casa: “Come in tutte le crisi, credo che si debba sfruttare la condizione in cui siamo costretti, perché le crisi provocano due reazioni: un abbattimento, un’arresa, oppure un risveglio, anche di iniziative“.

“Ho perso 20 chili“

Claudio Lippi, volto attuale al timone de La prova del cuoco al fianco di Elisa Isoardi, ha poi annunciato ai telespettatori di aver modificato radicalmente le sue abitudini di vita. Il conduttore, infatti, ha dichiarato di essere a dieta e di aver perso 20 chili: “Sono molto attento nel mangiare in virtù del fatto che mia moglie mi ha portato su una strada corretta di alimentazione, ho perso 20 chili. Sono strafigo. Vedo di dover rimanere così perché si sta molto meglio“.

Il conduttore ha poi rivelato di essere maniaco della pulizia: “Io temo di avere una patologia grave: sono malato di ordine, pulizia, precisione, metodica, che è quella che rende fastidiosa la mia persona, tanto è vero che me la sono risposata con una donna. Non è tanto per amore, ma perché è l’unica donna paziente che mi sopporta“.