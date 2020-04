La Fase 2 è sempre più vicina. L’emergenza coronavirus ha ormai passato il suo picco e dopo settimane di lockdown, gli occhi del Paese sono tutti puntati sulle decisioni del Governo. Da quello che trapela al momento, dal 4 maggio torneranno al lavoro 2,7 milioni di lavoratori e una maggiore facilità per tutti di uscire da casa e muoversi, anche fuori dal proprio Comune. Attenzione però, non è da considerarsi un “fuori tutti”, chiarisce il Governo.

Le date chiave

Al momento le date da tenere sotto controllo sono 3:

27 aprile potranno ripartire alcune attività. Il Governo sbloccherà probabilmente altri codici Ateco, come previsto, per far ripartire alcuni settori chiave del Paese.

potranno ripartire alcune attività. Il Governo sbloccherà probabilmente altri codici Ateco, come previsto, per far ripartire alcuni settori chiave del Paese. 11 maggio : questa data è molto più incerta, ma è segnalata come possibile data di riapertura dei negozi.

: questa data è molto più incerta, ma è segnalata come possibile data di riapertura dei negozi. Il 18 maggio potrebbero riaprire bar e ristoranti. Anche questa data è al momento solo ipotetica. Questo genere di attività però potrebbe ripartire già da prima, non solo con le consegne a domicilio, come già si fa, ma anche con prodotti da asporto.

Movimenti tra i Comuni e jogging

Presto dovrebbe esserci il prima via libera anche per gli amanti delle corse e della bicicletta.

Si andrà a correre però da soli, rispettando le misure di sicurezza. Resta chiaro il no agli sport di squadra e di contatto e naturalmente anche il blocco agli sport al chiuso, come la palestra.

Muoversi però sta diventando sempre più un’esigenza: dovrebbe quindi prendere il via anche la possibilità di andare a trovare i parenti, muniti di mascherina, e di raggiungere le proprie seconde case.

Resteranno comunque dei limiti alla possibilità di spostarsi tra le Regioni e anche alcune “aree rosse”.

Insomma, si prepara la ripartenza, ma non sarà uguale per tutti.

Ancora lontana invece la riapertura per luoghi di aggregazione e quindi più a rischio: resterà probabilmente il divieto per teatri, cinema, discoteche e più in generale tutte le attività culturali e di svago.

I parrucchieri riaprono?

Al momento c’è ancora molta indecisione sulla riapertura dei parrucchieri. Quella del 4 maggio sembra essere una data non applicabile, mentre sembra più probabile, al momento, una riapertura per l’11 maggio, una settimana dopo. Naturalmente la riapertura sarà soggetta ad alcuni importanti cambiamenti: i locali dovranno seguire regole molto rigide in merito alla pulizia e alla sterilizzazione degli strumenti, e naturalmente non potranno esserci all’interno lo stesso numeri di clienti a cui siamo abituati.

Stando a quanto rivela il Corriere, il rapporto dovrà sempre essere di uno a uno tra chi lavora e chi usufruisce del trattamento. Personale e clienti dovranno essere anche tutti muniti di protezioni personali.

Approfondisci

TUTTO sul Coronavirus

Fase 2, Conte ai sindacati: dal 4 maggio possono ripartire alcune attività

Fase 2 del Coronavirus: le regole per le Regioni che vogliono aprire prima del 4 maggio