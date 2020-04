Rita Rusic, in una diretta Instagram, ha condiviso con i suoi followers un capitolo complicato della sua vita. La produttrice cinematografica, quando viveva in America, ha dovuto far ricorso a uno psichiatra dopo aver subito un gravissimo furto. Ha sempre tenuto nascosta questa storia, ma adesso ha deciso di aprirsi confidandosi con i suoi seguaci.

Dopo il furto, l’aiuto dello psichiatra

Siamo abituati a vedere una certa immagine di Rita Rusic: forte, rigida, sicura di sé. Ma attraverso una diretta Instagram la produttrice cinematografica ha mostrato a tutti il suo lato più fragile.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si è riscoperta vulnerabile a causa di un brutto capitolo della sua vita. “Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci. Ma ho vissuto momenti molto difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente“, ha raccontato la Rusic, prima di spiegare il motivo di questo periodo negativo vissuto. Il fatto risale agli anni in cui viveva in America: “La volta più grave è quando sono andata da uno psichiatra perché ho subito un furto in America.

In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti. Mi sono sentita tanto vulnerabile“.

“Mi svegliavo piangendo, mi sentivo insicura“

Per la produttrice è stato un colpo durissimo da digerire. Ma anche il risultato delle indagini ha rivelato qualcosa di sconvolgente: i ladri, infatti, avrebbero potuto agire molto tempo prima. La diretta interessata, durante la diretta Instagram, ha confessato: “La polizia mi ha detto che sono stata seguita per due mesi e che probabilmente mi tenevano d’occhio anche dopo“.

La Rusic ha faticato ad assorbire il brutto colpo subito, che ha avuto conseguenza anche sul suo umore: “Mi svegliavo piangendo, mi sentivo insicura“. Sino alla drastica decisione di cambiare casa: “In tre giorni decisi di trasferirmi e andai in un appartamento più piccolo al 57° piano di un grattacielo. Cambiare fa bene“.