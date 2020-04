La fine del Grande Fratello Vip li ha ricongiunti, ma l’emergenza Coronavirus tiene le nozze in sospeso. Sossio Aruta e Ursula Bennerardo, genitori della piccola Bianca, sognano di ufficializzare la loro unione e la loro famiglia attraverso il vincolo del matrimonio.

Purtroppo però dovranno rimandare tutto a tempi migliori. Nel frattempo, al termine della sua esperienza al reality, Sossio si racconta al settimanale Nuovo Tv.

La proposta di Sossio Aruta

La proposta di matrimonio è giunta direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Qui l’ex calciatore ed ex Cavaliere di Uomini & Donne aveva scritto a lettere cubitiatli: “Ursula ti voglio sposare“.

L’innamoratissimo Sossio però rivela che dovranno aspettare, almeno fino all’anno prossimo, dal momento che hanno sempre sognato di sposarsi in estate. “Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria…” La data? Top secret, la confideranno soltanto al loro personalissimo cupido: “Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi”.

L’amore tra Sossio e Ursula

Ebbene sì Maria può essere considerata la cupido della coppia, poiché Sossio e Ursula si sono innamorati proprio ad Uomini & Donne.

La loro è stata una storia travagliata, fatta di lascia e prendi, spesso anche dure discussioni e momenti difficili, come Temptation Island. Una storia che comunque con i suoi alti e bassi ha appassionato gli spettatori.

Poi però l’amore ha vinto e insieme, con la piccola Bianca, sono diventati una famiglia. “Ma era già nell’aria. Ci aveva frenato il fatto che tutti e due eravamo già sposati in chiesa, quindi avremmo dovuto scegliere il matrimonio civile” ha detto Sossio. “Ora siamo separati, ma a breve avremo il divorzio.

In più, dopo la nascita di Bianca, non mi piace chiamare Ursula ‘compagna’: voglio che diventi mia moglie“. Ora non gli resta che realizzare questo desiderio.