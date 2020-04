Tampone negativo, ma ha il Coronavirus e muore nel reparto di Medicina: pazienti e operatori contagiati. È la sintesi di quanto accaduto in un ospedale della provincia di Genova, dove un 41enne sarebbe stato curato come no Covid dopo essere arrivato da un altro nosocomio con esito Sars-CoV-2 negativo. Nuovi accertamenti avrebbero stabilito che era positivo.

Ricoverato in reparto no Covid ma era positivo

La notizia è stata riportata dall’Ansa e riguarderebbe un paziente di 41 anni morto all’ospedale di Lavagna (Genova), dove era arrivato dopo essere stato rimandato a casa dal reparto Covid di Sestri Levante in seguito all’esito negativo del tampone.

L’uomo sarebbe stato successivamente ricoverato presso la struttura in cui è poi deceduto, curato in Medicina dopo la diagnosi negativa precedentemente ricevuta. L’agenzia di stampa riporta che sarebbe stato affetto da una polmonite bilaterale e che gli accertamenti successivi avrebbero invece stabilito la positività al Coronavirus.

Stando a quanto emerso, il 41enne si sarebbe sentito male nei giorni scorsi e sarebbe stato rimandato a casa dopo l’esito negativo, ma il medico di famiglia avrebbe premuto per l’ospedalizzazione al fine di trattare la polmonite riscontrata.

Contagiati pazienti e operatori sanitari

Una nota dell’ospedale di Lavagna riporta che 8 pazienti e 4 operatori sanitari sono risultati positivi ed è stata avviata la procedura di sanificazione del reparto.

Con un comunicato stampa del 22 aprile scorso, la Asl 4 ha precisato che tutti i ricoverati e il personale sono stati sottoposti a tampone a seguito del riscontro “inaspettato, in paziente asintomatico per patologia respiratoria, di positività al tampone effettuato esclusivamente quale screening preliminare all’accesso in Rsa Per tale accesso, infatti, è obbligatoria la negatività del tampone“.

I pazienti per cui è stata riscontrata la positività, fa sapere ancora l’ospedale, sono stati trasferiti per il trattamento presso il reparto Covid della struttura sanitaria di Sestri Levante.