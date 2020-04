La televisione è cambiata radicalmente in questo periodo di quarantena, e programmi storici come Verissimo sono stati costretti ad adattarsi alle nuove dinamiche dettate dall’emergenza.

Niente pubblico in studio, ospiti in collegamento, nuovi spazi e rubriche dedicate: queste sono solo alcune delle novità del contenitore televisivo del sabato su Canale 5. Come sempre, al timone c’è Silvia Toffanin

Imagine For Verissimo

In tempo di quarantena il programma ha deciso di dedicare una rubrica ai suoi ospiti con interviste speciale. #ImagineForVerissimo ha attirato l’attenzione di tantissimi vip ed è un grande coro virtuale.

Ogni settimana questo coro raccoglie nuove voci. Nella puntata di sabato 25 aprile parteciperanno Giovanni Allevi e Joe Bastianich. Ma ci saranno anche le voci di Marco Masini, Mietta, Omar Pedrini e Paola Iezzi ad intonare per Verissimo. Insomma un coro che di puntata in puntata colleziona sempre più voci.

Le interviste di Verissimo

Tra videomessaggi e vecchie interviste a Verissimo è una vera e propria passerella di star. Tra le chiacchierate che hanno fatto la storia del programma Verissimo ripropone quella a Romina Power, quella a Raoul Bova, Caludio Amendola ed Elisa.

Mentre tra i vip che si collegheranno live ci saranno Laura Chiatti, Claudia Pandolfi, Michelle Hunziker e ancora Jack Savoretti e Max Pezzali. Tutti racconteranno la loro quarantena.

Infine questa settimana Verissimo inaugurerà un nuovo spazio, in cui ogni volta un vip esporrà un suo personale pensiero sul momento che stiamo vivendo. Si tratta di una piccola rubrica posta in chiusura e ad inaugurarla nella puntata di domani ci sarà Fabio Volo.