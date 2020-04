View this post on Instagram

Avevamo appena finito di girare, e mia madre ci scattó questa fotografia all’interno del ristorante dell’albergo. Tu sempre così felice, buono e affettuoso miei confronti, come se ci conoscessimo da una vita, e come se ci legasse veramente una parentela. Pronto a darmi ogni tipo di consiglio e ad aprirmi gli occhi in ogni situazione che potesse capitare sul set. Stamattina mi sveglio con questa notizia struggente. Caro Claudio, io non ho davvero parole. Sei stato tra i primi in assoluto a credere in me, a nominarmi ovunque in qualsiasi contesto inerente al nostro lavoro e te ne sarò PER SEMPRE grato. Il tuo amore per il cinema e la tua meraviglia di persona rimarranno in eterno con me insieme a quel mese fantastico alle Bahamas, dove si lavorava, ma si rideva fortissimo. Chi mi conosce sa, che questo non è un post formale, ma fatto realmente col cuore in mano. Ci mancherai Claudio. Grazie. ❤️ #claudiorisi