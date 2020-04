Quill è un piccolo gatto dal pelo scuro, le orecchie simili a quelle di un orsacchiotto e gli occhi chiari, nato con legamenti e tendini più corti del normale. Le immagini del cucciolo hanno fatto il giro del web e hanno fatto impazzire la rete.

La storia di Quill

Quella che raccontiamo oggi è la storia di Quill, un tenero e bellissimo gattino nato con dei problemi articolari che lo portano ad avere le zampe più corte e storte del normale. Arrivato i primi di aprile al Friends for Life Rescue Network di Los Angeles, Quill ha già conquistato tutti.

La piccola Quill. Fonte: Facebook Friends for Life Rescue Network

Mel Lamprey e suo marito Zane, due volontari affidatari del centro di recupero di Los Angeles, si sono presi a cuore la piccola Quill e hanno cercato fin da subito di trovarle una nuova famiglia disposta ad adottarla: “È nata con legamenti e tendini più corti di quanto sarebbero dovuti essere in entrambe le zampe anteriori. E questo ha causato una sorta di rotazione nelle ossa degli arti“, ha dichiarato Mel a Metro.

Alla ricerca di una nuova famiglia

Quill non ha queste malformazioni a causa di un maltrattamento, ma è nata con questa disabilità. Eppure, nonostante tutto, il gatto sembra non farci caso. Come ogni cucciolo, è un grande esploratore e adora giocare e ricevere tante coccole. Mentre Mel e Zane, che lo hanno battezzato Quill, cercavano una famiglia adottiva, il gattino iniziava con la fisioterapia: “I suoi polsi vengono riscaldati con una piastra calda e poi a lungo massaggiati per essere rilassati e allungati, nella speranza di riallineare le ossa con la crescita” .

Questo lungo percorso riabilitativo porterà la piccola Quill ad avere le zampe anteriori steccate, per agevolare un recupero più veloce.

Quill, diventata ormai una star sul web, non solo ha già conquistato il cuore dei volontari del centro ma anche della rete. Adora giocare e concedersi dei sani pisolini tra le braccia della sua nuova famiglia adottiva. Il tenero gatto, infatti, ha appena trascorso la sua prima Pasqua nella sua nuova famiglia adottiva, ed è pronto a iniziare tante nuove avventure.

Foto in evidenza, fonte: https://www.instagram.com/mellamprey/