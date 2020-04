Una storia che ha dell’incredibile quella che arriva da Murphys, in California. Karl Karlsen, un padre di famiglia, ha perso in due incidenti differenti la moglie e il figlio nel 1991 e nel 2008. Le circostanze dei due decessi, apparentemente così distanti tra loro, hanno però rivelato una verità sconvolgente.

Incendio fatale per la moglie Christina

Era il 1991 quando Christina Karlsen morì in un’incidente scoppiato nella sua abitazione a Murhpy, in California. In quella casa la donna viveva assieme al marito Karl e ai loro figli, e quella stessa casa è diventata il teatro della sua morte. Il marito all’epoca aveva dichiarato di aver fatto il possibile per metterla in salvo insieme ai figli, tutti fortunatamente incolumi.

La donna però era rimasta intrappolata nel bagno e non aveva via di scampo, secondo la versione di Karl. La morte di Christina, dopo le opportune indagini, fu archiviata come incidente. Non per i figli però. Dopo il misterioso decesso hanno iniziato ad insospettirsi circa la dinamica dell’incidente e hanno ipotizzato che l’incendio non fosse scoppiato da sé, ma che al centro ci fosse lo zampino del padre.

Karl, dopo la perdita di Christina, si risposò. E fu proprio la sua seconda moglie a scoprire un’atroce verità.

La macabra verità sul caso “Karl Karlsen”

17 anni dopo, nel 2008, una nuova immane tragedia ha colpito la famiglia Karlsen. Il figlio Levi, allora 23enne, è morto schiacciato da un piccolo camion di proprietà del padre. Anche questa morte, così come quella della madre, è stata archiviata come incidente. I sospetti della famiglia dell’uomo, compresi quelli della seconda moglie, si sono infittiti, sino alla svolta. Karl ha confessato alla moglie di aver volutamente architettato la morte di Levi per riscuotere l’assicurazione sulla vita del figlio della somma di 700.000 dollari.

L’uomo è stato condannato a 15 anni di carcere e, durante la sua permanenza in cella, è stato riaperto il caso della morte di Christina. La macabra verità venne a galla dopo anni di innumerevoli sospetti: Karl avrebbe appiccato volutamente l’incendio nel 1991 per riscuotere anche la polizza sulla vita della moglie, pari a 200.000 dollari. Il clamoroso epilogo di una storia dai contorni sconvolgenti.