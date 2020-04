Belli, ricchi e famosi: le star danno spesso l’impressione di essere invincibili. In realtà anche loro hanno le loro paure e fobie come ad esempio Jennifer Aniston che soffre di agorafobia. Ma l’ex compagna di Brad Pitt è solamente una delle tante dive dalle paure “sui generis”.

Uma Thurman e la claustrofobia

In questi giorni particolarmente difficili per via dell’emergenza Coronavirus, sono tanti i personaggi famosi che decidono di condividere momenti della loro quotidianità con i propri fan sui social. Tra questi Naomi Watts che ha dato vita ad un simpatico siparietto in cui evidenza il fatto di non sopportare più il dover restare a casa.

Una situazione che si rivela essere particolarmente difficile per coloro che soffrono di claustrofobia, come ad esempio Uma Thurman.

Diverso, invece, è il modo in cui vive la quarantena Jennifer Aniston che soffre di agorafobia, ovvero paura dei luoghi aperti e affollati. A tal proposito, nel corso di un collegamento con lo show Jimmy Kimmel Live!, l’attrice ha dichiarato: “Sono agorafobica. Stare a casa per me non è un problema. Per me questo è una specie di sogno, oddio… non esattamente un sogno, ovviamente è un incubo.

Ma per me non rappresenta una grande sfida“. Oltre a Jennifer Aniston vi sono altri vip che soffrono di agorafobia, ovvero Kim Basinger e Nicole Kidman.

Le fobie dei vip: dall’acatartofobia alla paura dei maiali

Tra le star note per la loro fobia vi è Naomi Campbell che è acatartofobica, ovvero ossessionata dalla polvere e dallo sporco. Non a caso la modella ha sempre indossato mascherina, guanti usa e getta e disinfettanti per prendere l’aereo ancor prima del Coronavirus. Con la diffusione dell’emergenza sanitaria, quindi, Naomi Campbell ha ben pensato di aumentare le proprie misure di sicurezza e lo scorso 11 marzo ha indossato una tuta ignifuga bianca, mascherina da chirurgo, occhiali protettivi e guanti in lattice viola per prendere l’aereo.

Particolarmente attenta a non favorire la diffusione dei germi è Cameron Diaz che, come riportato da Vanity Fair, la diva si laverebbe le mani “fino a 100 volte al giorno e spesso pur di non toccare i pomelli per aprire le porte uso i gomiti“. Per quanto riguarda le altre fobie dei vip, ricordiamo quella di Madonna per i tuoni e di George Clooney che non riesce a sopportare i calzini usati, mentre Orlando Bloom ha paura dei maiali.