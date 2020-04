Si avvicina sempre di più la Fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus con tutte le nuove regole che questa comporterà, dall’uso delle mascherine fino al distanziamento sociale. A questo proposito è intervenuto anche il noto giornalista e conduttore Piero Angela che racconta come vivrà la sua Fase 2 all’età di 91 anni.

Piero Angela: “Continuerò a non uscire nella Fase 2“

In un’intervista rilasciata al Corriere della sera, il conduttore di Superquark rivela le sue sensazioni durante la quarantena: “Sono un tipo paziente, non ho sofferto la prigione. Quando mi hanno proibito di uscire di casa, io ho obbedito”.

Alla domanda su chi gli sia più mancato in queste difficili settimane non ha dubbi: “Gli amici, i miei figli, i nipoti… Ogni tanto facciamo la video chiamata, però è una cosa un po’ meccanica, la trovo fredda: stare insieme è un’altra cosa“.

Piero Angela dice però di non farsi prendere dalla frenesia delle riaperture durante la Fase 2: “Io continuerò a essere prudente e a non uscire. Però penso che verranno qui i miei nipoti e sarà un momento importante: è tanto tempo che non ci vediamo”, confessa lo scrittore.

“Temo questa ‘apertura dei cancelli’, anche se molto graduale. Se si guardano i contagiati ufficiali il numero è ancora basso, ma la mortalità è molto più alta rispetto alla normale influenza. Dobbiamo stare attenti finché non ci sarà il vaccino”, è l’avviso di Angela.

Il giudizio sugli italiani e le nuove puntate di Superquark

Il giornalista dichiara anche che “gli italiani sono indisciplinati per natura, ma in questa occasione si sono spaventati, quindi hanno obbedito alle regole”. Come detto anche dal Presidente del Consiglio Conte durante il suo discorso alla Camera, gli italiani hanno risposto agli appelli del Governo e rispettato le regole.

Anche secondo il divulgatore scientifico il nostro Paese è stato attento a rispettare in queste settimane le regole di isolamento.

Ma nonostante la quarantena forzata, il lavoro e la passione di Piero Angela per la scienza non si fermano. “Lavoro molto da casa, da sempre. Con i miei collaboratori ho preparato 10 nuove puntate di Superquark per RaiPlay: in questa fase era sufficiente usare telefono e email”, racconta il conduttore che rivela che una nuova stagione del suo programma di divulgazione scientifica è già pronta.

