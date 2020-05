È di questi minuti la notizia di una violentissima scossa di terremoto che ha interessato l’isola di Creta. Al momento le informazioni sono scarsissime.

Terremoto a Creta

Secondo i dati registrati dai sismografi, la magnitudo è altissima, ha toccato i 6.6 della scala Richter. L’epicentro è stato individuare in mare a 89 km dalla costa e a 17 km di profondità. La scossa è stata registrata alle 12.51 ore locali.

Il sisma è stato avvertito distintamente fino ad Atene, le autorità hanno diramato un’allerta tsunami. Al momento non ci sono dati in merito a danni a cose/ persone, si teme per i centri di Heraklion e Lassithi, i più vicini alla costa interessata dal sisma.

Trema anche Puerto Rico

Un’altra scossa di terremoto, di magnitudo 5.4, è stata registrata poche ore prima, alle 11.13 ore locali, dall’altra parte del mondo, a ridosso dell’isola di Puerto Rico. Da foto e video postate sui social dagli abitanti, ci sono stati diversi danni alle strutture.

🇵🇷PUERTO RICO 🚨#ÚLTIMAHORA | Más imágenes de los daños que causó el fuerte #sismo que sacudió la mañana de este sábado La Isla. #earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/glXb9XGYPy — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) May 2, 2020

Un’altra scossa è stata registrata Cuba, ma non risultano danni.