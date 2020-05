Ha approfittato della sua debolezza e fragilità e, portandola in un garage isolato, l’ha violentata. Lei però ha trovato la forza per denunciarlo e ora un uomo di 49 anni si trova in stato d’arresto con l’accusa di violenza sessuale.

Abusa di una ragazza disabile

Si tratta di un uomo di 49 anni di Niscemi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Gela, l’uomo ha approfittato della giovane di 25 anni perché a conoscenza dei suoi problemi psico-fisici. Così l’ha attirata nella trappola, portandola in un garage di sua proprietà dove ha consumato la violenza.

La denuncia e le indagini

La giovane ha raccontato tutto alla famiglia che l’ha portata al commissariato di Niscemi dove ha denunciato l’accaduto. A quel punto sono scattate le indagini, coordinate dalla Procura di Gela, che hanno portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova ai domiciliari.