Nonostante l’avventura del Grande Fratello Vip sia terminata da tempo, continuano ancora gli attacchi (questa volta via social) tra Antonio Zequila e Antonella Elia.

A far partire nuovamente la polemica, un post del noto attore in cui attacca l’ex coinquilina e racconta della sua lunga battaglia contro la depressione dalla quale è uscito grazie al Gf Vip.

Zequila ribatte alle parole di Antonella Elia

Il noto personaggio televisivo ha infatti postato su Instagram una foto che lo ritrae da giovane abbracciato al padre. Nella didascalia si legge: “Avevo giurato a me stesso che non ne avrei più parlato, ma sono costretto a farlo dal momento in cui una ex concorrente del Gf Vip confonde la depressione con la personalità”.

Il riferimento è chiaramente ad Antonella Elia che nei giorni scorsi in una diretta Instagram con Asia Valente aveva dichiarato: “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito. A me Zequila non piace per niente, proprio zero. È l’opposto dell’uomo con cui potrei stare”.

La lunga lettera continua: “La depressione è una malattia seria, è il cancro dell’anima.

Spero che il mio messaggio possa aiutare chi ne soffre” confessa l’attore sul social.

Il post in cui Antonio Zequila attacca Antonella Elia – Instagram

Il ricordo doloroso della scomparsa del padre

L’attore di fiction racconta poi il difficile momento in cui ha conosciuto per la prima volta la depressione più profonda. “Io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni, e grazie al Gf Vip 4 ed alla sensibilità immensa di Alfonso Signorini, al quale sarò sempre grato, ne sono uscito”. Insomma Zequila confessa come l’esperienza dentro la casa l’abbia aiutato ad affrontare la difficile malattia.

Infine lancia un appello di speranza a tutti i suoi fan: “Mai vergognarsi di essere stati depressi, anzi ritornando a vivere ci sentiremo più forti per riaffrontare la realtà. Prima o poi il sole risplende, ne sono l’esempio vivente”.

“Solo che non bisognerebbe mai usare termini impropri gratuitamente, dettati dalla mancanza di rispetto” è la stoccata finale all’ex coinquilina. Chissà se Antonella Elia deciderà di rispondere alle accuse dell’attore.

