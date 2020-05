L’emergenza Coronavirus costringe molte famiglie a passare le giornate in casa a stretto contatto, volenti o nolenti, con i parenti.

Al settimanale Oggi, Aurora Ramazzotti ha raccontato della sua esperienza in quarantena, nell’ affollata villa Trussardi a Bergamo. E racconta dei progetti futuri con il suo fidanzato.

La reclusione di Aurora: “Siamo molto fortunati”

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker confida i suoi sentimenti a diverse settimane dall’inizio della quarantena: “La nostra è una quarantena affollata, incasinata e rumorosa: siamo molto fortunati”. In effetti a casa Hunziker-Trussardi c’è posto proprio per tutti: mamma Michelle e papà Tomaso con le loro 2 figlie Celeste e Sole, Aurora con il fidanzato Goffredo Cerza e la migliore amica Sara Daniele, figlia dello scomparso cantante Pino.

Come riportato anche da altri siti, Aurora, come molti studenti di questi tempi, segue le sue lezioni on-line ed è tornata da Milano per passare questo difficile periodo in compagnia della famiglia. “Mia mamma non mi avrebbe mai lasciata a Milano da sola per tanto tempo” racconta la figlia d’arte, che si ritiene molto fortunata in questa situazione “Sappiamo di vivere in una situazione di privilegio e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”.

Le prove di convivenza con il suo Goffredo

Riguardo alla relazione con il suo ragazzo, Goffredo Cerza, la ragazza conferma che sta andando alla grande: “Non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da 3 anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi”.

Lo stesso fidanzato conferma le sensazioni di Aurora: “Se la situazione del virus migliorerà resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme” è la rivelazione inaspettata. La giovane coppia, che sta insieme già da tempo, si dice quindi pronta ad intraprendere la strada della convivenza una volta finita l’emergenza.

