L’emergenza Coronavirus mette sotto una lente d’ingrandimento anche i vip italiani, che cercano, come tutti, di rispettare le regole previste per contrastare la diffusione del virus.

Lo sa bene anche Gianni Morandi, che recentemente è stato preso di mira sui social per uno scatto che ha fatto discutere i suoi fan.

La foto incriminata che ha scatenato le polemiche

Il cantante bolognese è noto per mantenersi sempre in contatto, anche in questi tempi particolarmente difficili, con i propri fan attraverso i social, dove posta momenti della sua vita quotidiana e del suo amato lavoro.

Uno degli ultimi scatti di Instagram lo ritrae sorridente in un parco all’aperto. Ma è un dettaglio importante a far infuriare molti: il cantante non indossa la mascherina di protezione.

Subito scattano alcuni commenti che si dicono indignati per il messaggio lanciato da Gianni: “Gianni noi stiamo a casa per proteggere gli anziani e tu hai da andare al parco tutti i giorni e per lo più senza la mascherina? Io non ho più parole” è una delle risposte alla foto. Ma la verità, come spiegato nella risposta al commento è un’altra.

Gianni Morandi si trova infatti nel parco privato della sua abitazione e quindi non è necessaria la protezione. “È a casa sua, può fare ciò che vuole e non ha bisogno della mascherina” è la risposta di una fan che lo difende.

Gianni di nuovo al centro di polemiche

Il cantante non è nuovo a foto che hanno fatto discutere gli utenti: già precedentemente, in uno scatto che lo ritraeva a fare la spesa insieme all’amata moglie Anna, è stato attaccato per non aver coperto bene il naso con la mascherina.

Lui si era prontamente scusato: “Anna mi ha già sgridato perché la mascherina è messa male, deve coprire anche il naso”.

Mentre in un ultimo scatto postato fuori da un supermercato con le borse in mano, è stato criticato per non aver indossato i guanti nel fare la spesa. Insomma sembra proprio che il povero Gianni Morandi non abbia tregua e commetta una gaffe dietro l’altra in questa difficile quarantena.

