Negli ultimi minuti è stata battuta una notizia d’agenzia riguardante il crollo di una palazzina a Marino, comune della città metropolitana di Roma. Stando a quanto riportano le fonti, il crollo sarebbe dovuto ad una fuga di gas: l’esplosione avrebbe così distrutto l’edificio di 3 piani e che ospita sei appartamenti.

Coinvolta anche una bambina

Mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso, viene riportato che nel crollo della palazzina sarebbero stati riportati dei feriti. Lo stesso, come riportato dai Vigili del Fuoco, sarebbe avvenuto alle 19.56 di questa sera.

Tra le macerie sarebbe anche una bambina, assieme ad altre 2 donne. La ricerca di altre persone è ancora in corso, grazie al lavoro di Vigili e forze dell’Ordine.

Nello stesso tweet, i Vigili hanno riportato che al lavoro c’è il team usar, specializzato nella ricerca e nel soccorso sotto le macerie nelle zone urbane, oltre che alle unità cinofile.

Tweet dei vigili del Fuoco

Ci sarebbe ancora un disperso

Nel susseguirsi di notizie sul crollo della palazzina, sita in via Giacomo Carissimi, centro storico del comune vicino a Castel Gandolfo e facente parte della città metropolitana di Roma, viene riferito anche un commento del sindaco, Carlo Colizza.

Adnkronos riporta infatti che il primo cittadino di Marino avrebbe riferito che “Tre sono stati estratti dalle macerie, anche la bimba; le ricerche continuano, c’è un disperso“. Sempre la stessa fonte sottolinea come la bambina non sarebbe in gravi condizioni, a differenza di un’altra delle 2 donne coinvolte nel crollo, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale perché in stato di incoscienza. Ancora il sindaco, viene riportato, non avrebbe nascosto la potenziale strage sfiorata: “poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata“.

Quindi avrebbe annunciato che sarebbero già al lavoro per trovare una sistemazione per le famiglie coinvolte nel crollo, che al momento sembra imputabile ad una fuga di gas.

SEGUONO AGGIORNAMENTI