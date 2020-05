Nathalie Guetta è conosciuta al grande pubblico come Natalina, il personaggio della perpetua nella celebre fiction di successo Don Matteo.

L’attrice è stata ospite dello show Stasera tutto è possibile dove ha raccontato della sua esperienza televisiva e del suo rapporto col celebre fratello, il dj David Guetta.

Nathalie su Terence Hill: “È stato adorabile”

Nel corso del programma di Rai 2 c’è stato spazio anche per un’intervista all’amata comica: “Come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata” ha confessato Nathalie “Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di Don Matteo, sempre che si faccia”.

In effetti si era parlato molto della possibile fine dell’amata fiction con l’ultima stagione appena conclusasi, ma poi, in seguito anche alla risposta in termini di ascolti, è stata confermata la 13esima stagione.

L’attrice ha raccontato anche del rapporto con il celebre Don: “È stato adorabile. Mi ha detto che la troupe mi vuol bene. E così tutti quanti. E io mi sono sentita una meno di niente perché ero stata pronta ad abbandonarli.

Non solo. Ci avevo pure ripensato un’altra volta. E poi me la sono rimangiata pure quella”.

La distanza con il fratello dj: “Ci vediamo solo a Natale”

Nathalie parla anche del rapporto con David Guetta, il famoso fratello dj, che per impegni lavorativi si trova spesso lontano dalla famiglia. “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale quando ci ritroviamo tutti, e David per 2 volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo” ha raccontato l’attrice “La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi”.

Riguardo alla vita privata, Nathalie si dice meno fortunata che in quella lavorativa: “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte pressione. M’è andata stortissima in quel campo”, ha confessato l’attrice.

