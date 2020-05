Emma Marrone giudice a X Factor 2020: è l’ultima indiscrezione, in ordine di tempo, che sbanca sui social e si impadronisce del gossip sul format di Sky. Secondo quanto emerso finora, una trattativa ancora sommersa sarebbe in corso per far approdare il volto storico di Amici nello show. Ma non è la sola chicca che arriva a stuzzicare l’appetito del pubblico.

Emma Marrone approda a X Factor?

L’interrogativo è d’obbligo ma una sola indiscrezione basta a infiammare la gola dei fan, che sperano di vedere la loro artista preferita nella rosa dei giudici del format.

Emma lascia la culla di Amici e “tradisce” Maria De Filippi per la concorrenza?

A lanciare la freccia è l’arco di Dagospia, secondo cui la cantante salentina sarebbe parte di una trattativa ancora top secret per un posto nella prossima edizione dello show.

La rivoluzione nell’assetto della giuria era nell’aria, e sarebbe prossima al confezionamento definitivo proprio con l’ingresso della “Brown”. Archiviata l’era del quartetto composto da Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta, sarebbe giunta l’ora di un sostanziale cambiamento, almeno secondo le ultime indiscrezioni che circolano in Rete.

Cosa bolle in pentola per l’edizione 2020

Qualche tempo fa, sempre Dagospia aveva rilanciato l’ipotesi di un grande ritorno in trasmissione: un nome importante che aveva incassato un buon bacino di consensi in passato, proprio nella rosa dei giudici. Si tratterebbe di Manuel Agnelli, leader degli Afterhours.

Anche per l’artista, secondo le indiscrezioni, le trattative sarebbero in corso ma nessuna certezza è ancora trapelata a dare forma concreta all’ipotesi. Stando a quanto rivelato da Blogo, nel firmamento della prossima edizione sarebbe anche in ballo l’ipotesi di un ritorno di Mika, mentre alla conduzione, ancora una volta, un confermatissimo Alessandro Cattelan.

Ci sarebbe anche una importante novità sulla location del talent: per la prima volta, sempre secondo quanto riferito da Blogo, la trasmissione potrebbe spostarsi da Milano a Roma.

Proprio nella Capitale, che diventerebbe così centro nevralgico della nuova stagione, potrebbero registrarsi Audition, Boot camp e Home visit. Nulla di delineato anche sul fronte dei live, per cui non si escluderebbe la messa in onda dalla storica sede del capoluogo lombardo.

