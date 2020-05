Benedetta Parodi è finita nel mirino delle critiche, alcune ironiche altre più aspre, per un post pubblicato su Instagram. Nella foto che la vede ritratta assieme al figlio Diego, molti utenti hanno notato un dettaglio di assoluta importanza considerato il periodo legato alla diffusione del Coronavirus: la conduttrice, infatti, ha indossato la mascherina nel verso sbagliato.

La gaffe di Benedetta Parodi

È passato ormai qualche mese da quando ha avuto inizio l’incubo Coronavirus. I cittadini di tutto il mondo hanno dovuto radicalmente modificare le proprie abitudini per cercare di rallentarne la diffusione.

A cominciare dall’utilizzo delle mascherine, il principale dispositivo di protezione che tutti dovrebbero indossare per contribuire, nel proprio piccolo, a fare la propria parte. Non tutti però hanno ancora capito come vanno utilizzate: in quale verso vanno indossate, quali parti del volto devono coprire… In questo errore è incappata anche Benedetta Parodi. La celebre conduttrice televisiva, infatti, è finita al centro dell’attenzione per una foto pubblicata sui social in cui compare con la mascherina rivolta nel verso sbagliato.

Critiche e consigli degli utenti

“Prima passeggiata con Diego“. Così Benedetta Parodi ha voluto condividere con i propri followers il primo momento di libertà dopo l’inizio della Fase 2: una passeggiata all’aria aperta assieme al figlio.

Peccato però che l’attenzione degli utenti si è subito rivolta verso un dettaglio neanche troppo velato: lo scorretto utilizzo della mascherina da parte della Parodi. La popolare conduttrice, infatti, ha indossato il dispositivo di protezione dalla parte sbagliata: la parte azzurra dovrebbe andare verso l’esterno, quella bianca verso l’interno. Ma non solo. Un utente nota anche un altro piccolo errore: “La mascherina va modellata, sul naso, attraverso il filo metallico.

Così avrete una protezione migliore“. Qualche critica ma anche preziosi consigli che, i più sperano, Benedetta Parodi possa fare propri d’ora in avanti.