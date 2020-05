Calde lacrime per Giucas Casella in diretta tv: l’illusionista si è lasciato andare a un pianto liberatorio davanti alle telecamere di Barbara d’Urso, svelando cosa sta accadendo nella sua famiglia e i contorni di sofferenza che hanno incorniciato gli ultimi 2 mesi della sua vita.

Giucas Casella piange in diretta

Pianto in diretta a Pomeriggio 5 per Giucas Casella, in lacrime davanti alle telecamere della trasmissione di Barbara d’Urso durante un intenso collegamento.

L’illusionista si è sciolto in una rivelazione che ha emozionato il pubblico e la conduttrice, che poco prima lo aveva stuzzicato con una domanda precisa: “Ma stai per diventare nonno?

“.

Risposta affermativa: “È vero – ha dichiarato Casella visibilmente commosso – accadrà prestissimo“. Il figlio del celebre volto dello spettacolo, James, tra poco gli darà la gioia di un nipote e questa notizia ha spazzato via l’alone di tristezza e difficoltà che, come rivelato dallo stesso Giucas Casella, ultimamente aveva aggredito la sua esistenza.

Il ringraziamento alla d’Urso: “Mi hai sostenuto“

“Due mesi fa ho passato momenti brutti, grazie perché mi hai sostenuto tantissimo e rincuorato. Sei stata straordinaria, te lo dico con il cuore.

È verissimo, divento nonno, scusate“, ha dichiarato tra le lacrime, precisando come il suo pianto sia uno sfogo di felicità.

“Non vedo mio figlio da più di 2 mesi, mi porta da mangiare e lo mette in garage. Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima, sono felicissimo“.

L’illusionista ha svelato di aver passato un periodo duro per via della lontananza del suo James, che fa il medico e per l’emergenza Covid-19 ha dovuto tenersi a distanza.

Il nipote di Giucas Casella dovrebbe nascere tra fine luglio e i primi di agosto, frutto dell’amore tra James Casella e la compagna, anche lei medico chirurgo.

“Anche loro stanno in camere separate, con la mascherina. Sono veramente orgoglioso“, ha concluso l’illusionista.

Approfondisci

Giucas Casella: proposta di nozze alla compagna

Giucas Casella, appello disperato alla Venier: “Perdonami”