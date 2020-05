Fra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me, che ha riaperto i battenti dopo l’emergenza Covid-19, figura anche Nancy Brilli. Nella puntata andata in onda mercoledì 6 maggio l’attrice si è lasciata andare a confessioni inerenti ai suoi flirt del passato, fra amore e tradimenti. “Io anche ho tradito, ma non mi è piaciuto“, la confessione dell’attrice.

Nanci Brilli a Vieni da me

Fra i programmi televisivi che stanno riaprendo i battenti in questi giorni spicca anche Vieni da me. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo ha ripreso la sua messa in onda lunedì 4 maggio, dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

Fra i numerosi ospiti che la conduttrice ha avuto in questi giorni di lento ritorno alla normalità figura anche Nancy Brilli. L’attrice, nella puntata di mercoledì, è stata ospite nel salotto di Vieni da me durante il quale si è lasciata andare a dichiarazioni intime inerenti al suo passato amoroso. Durante il gioco della lavatrice, Caterina Balivo le ha mostrato una camicia bianca macchiata di rossetto. Lo spunto ideale per l’attrice per entrare nel suo passato fatto di flirt, amore e… tradimenti.

Tradimenti subiti e tradimenti commessi

Nancy Brilli non ha esitato e ha introdotto la questione “corna” con grande sincerità e un pizzico di realismo: “Parliamo di tradimenti degli uomini: credo di essere stata tradita, come tutte. Credo che sia un’illusione pensare di non esserlo state. Due matrimoni, una lunga convivenza, un grande amore: mille volte tradita“. Da tradimento subito a tradimento commesso, come ha rivelato la celebre attrice: “Io anche ho tradito, ma non mi è piaciuto. C’era una storia molto passionale, allora facevamo a gara perché tutti e due eravamo molto orgogliosi.

Una cosa oscena. Dopo quella storia lì non l’ho più voluta la gelosia nella mia vita“. E, riferendosi alla camicia protagonista del gioco, ha annunciato scherzosa a Caterina Balivo: “Quella buttala nella lavatrice a 60 gradi, si smacchia e arrivederci“.