La moglie di Ricky Memphis come lui lavora nel mondo dello spettacolo ed è molto conosciuta. Lei si chiama Alessia Cerasaro ed ha reso suo marito padre di due figli. Ma che lavoro fa la donna? Come si sono conosciuti i due? Perché hanno aspettato tanto tempo prima di sposarsi?

Scopriamo insieme anche qualche curiosità sulla vita privata della moglie del famoso attore.

Ricky Memphis e Alessia Cerasaro: è subito stato amore

Ricky Memphis, che era già stato sposato, ha conosciuto Alessia Cerasaro quando la donna era un aiuto regista.

Il loro primo incontro è avvenuto nel 2000 ed è subito stato amore. I due, che ora vivono a Roma e sono felicemente sposati, si sono incontrati sul set di Distretto di Polizia, per la quale la donna collaborava con il team della serie televisiva.

Alessia e Ricky che, come aveva rivelato l’attore a Vero, avevano dovuto aspettare per sposarsi a causa dei troppi impegni lavorativi, hanno avuto due figli: Francesco, arrivato nel 2005, e Maria, nata nel 2013. Inoltre, sappiamo che anche la moglie di Memphis continua a lavorare nel mondo dello spettacolo.

In passato, la Cerasaro ha collaborato dietro le quinte di produzioni televisive e cinematografiche molto famose come ad esempio Radiofreccia e Scarlet Diva.

Due curiosità sulla vita privata di Alessia Cerasaro

Alessia Cerasaro, prima di iniziare la sua carriera lavorativa come aiuto regista, nel 1993 era stata protagonista del cortometraggio Cupido, di Giorgio Tirabassi, che è anche un grande amico della coppia. Successivamente, nel 2002, è stata sia assistente alla regia in Paz!, celebre pellicola italiana rivestendo un piccolo ruolo come attrice proprio al fianco dell’uomo che sarebbe diventato suo marito, Ricky Memphis.

Oltre a questo di lei si conosce davvero poco ma pare certo che tenga moltissimo all’assoluta riservatezza sulla sua vita privata, tanto da non avere neanche un profilo social.