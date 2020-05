Tanta paura oggi a Seriate, comune in provincia di Bergamo a due passi dall’aeroporto Orio al Serio. Le fonti locali riportano che una bambina di soli 2 anni è caduta dal balcone, facendo un volo di circa 5 metri. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Stava giocando sul balcone, poi la caduta

La tragedia sfiorata è avvenuta oggi, venerdì 8 maggio, attorno alle ore 12.00. Come si apprende da numerose fonti locali, la bambina si trovava sul terrazzo di casa sua, dove vive assieme a due fratelli rispettivamente di 4 anni e 3 mesi e ovviamente ai genitori.

L’Eco di Bergamo ha fornito una ricostruzione della vicenda: la bimba di 2 anni sarebbe stata intenta a giocare col fratello più grande, quando per motivi e opportunità al vaglio degli inquirenti si sarebbe arrampicata sulla ringhiera, per poi sporgersi e cadere nel vuoto. Questione di attimi e uno stato di paura immediato per i genitori.

La bimba ha così fatto un volo di 5 metri, tanto separa l’appartamento al secondo piano dal livello della strada. Immediata la richiesta dei soccorsi.

La bambina non ha riportato gravi traumi

Stando a quanto riportano le fonti, il 118 ha trasportato in codice rosso la bambina all’ospedale Papa Giovanni XXII, negli ultimi mesi diventato tristemente noto come uno degli ospedali più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Inizialmente, si apprende, le condizioni della bambina di 2 anni sarebbero apparse gravi.

Una volta in ospedale, però, sarebbe stato appurato che la piccola non ha riportato né traumi né fratture. Le prime ricostruzioni ipotizzano che la ghiaia sul terreno abbia in qualche modo attutito la caduta, evitando così una tragedia ben peggiore.

I Carabinieri hanno comunque sentito la versione della madre, per capire se ci sia stata qualche negligenza nella supervisione di una bimba così piccola, oppure si è trattato di un tragico incidente, risoltosi per fortuna senza gravi conseguenze.