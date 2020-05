Vladimir Luxuria, durante la sua quarantena, ha deciso di rispolverare alcuni ricordi del passato. Fra questi, uno in particolare è stato condiviso dalla scrittrice sul proprio profilo Instagram: una foto che la ritrae da giovane, quando era ancora “Wladimiro”.

Vladimir Luxuria: lo scatto all’età di 16 anni

La quarantena cui tutti noi siamo sottoposti in questo periodo può rappresentare un’opportunità per ripensare alla propria vita. Fra gli esponenti della televisione e dello spettacolo di casa nostra che hanno deciso di mettere mano ai ricordi del passato spicca anche Vladimir Luxuria. La scrittrice, sfogliando alcune fotografie del suo periodo adolescenziale, ne ha trovata una che rappresenta uno step importante della sua vita.

Lo scatto, che ha deciso di condividere con i fan sul proprio profilo Instagram, la ritrae all’età di 16 anni, quando era ancora un ragazzo: Wladimiro Guadagno, il suo nome di battesimo. A corredo della fotografia la citazione di alcuni versi di Come si cambia, il celebre brano di Fiorella Mannoia: “Come si cambia… per non morire.. come si cambia… per non soffrire… Io a 16 anni…“.

Tra attivismo e battaglie per i diritti civili

Non una frase qualunque di una canzone qualunque.

Per Vladimir Luxuria il cambiamento rappresenta la costante fondamentale della sua vita, nella quale ha attuato scelte importanti. A cominciare da quella che più di tutte ha voluto e rincorso con grande determinazione: salutare “Wladimiro” e diventare “Vladimir”. I diritti degli omosessuali e dei transgender sono sempre stati un punto di riferimento per lei, e per quegli stessi diritti ha combattuto con tutta se stessa. Alla fine degli anni ottanta Vladimir Luxuria ha intrapreso un percorso che l’ha portata a diventare una delle paladine del movimento LGBT.

Sempre in primo piano nella lotta alle discriminazioni di genere, ha intrapreso numerose battaglie per i diritti civili sino a diventare un punto di riferimento per il mondo LGBT.