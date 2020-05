Lo spin off del talent Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, arriverà presto in onda e farà compagnia al pubblico da casa per quattro puntate sulla rete Mediaset. Dopo tante indiscrezioni, il nome di Vanessa Incontrada è stato davvero escluso dai componenti della giuria del programma? Quando inizierà il nuovo show in collaborazione con la TIM? Chi saranno i protagonisti?

Amici Speciali senza Vanessa Incontrada

Sui VIP che avrebbero dovuto far parte della giuria che apparirà nel programma di Maria De Filippi, Amici Speciali, si è parlato moltissimo, soprattutto della presenza o meno di Vanessa Incontrada.

Ebbene, la showgirl spagnola sembra proprio che non ci sarà. Infatti, i quattro giurati saranno due uomini e due donne: Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato.

Il colpo di scena è ancor più d’effetto se si pensa che qualche giorno addietro l’Incontrada aveva data per certa la sua partecipazione, commentando così in una diretta social: “La situazione è uguale per tutti, anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma“. Quale sarà il vero motivo per cui Vanessa è stata estromessa dallo show?

Attendiamo notizie ufficiali.

Quando inizierà Amici Speciali

La maratona benefica, Amici Speciali, con TIM insieme per l’Italia, che aiuterà il Paese nei mesi della pandemia da coronavirus, comincerà il 22 maggio su Canale 5 e sarà in prima serata. Nel programma, che vedrà al timone Maria De Filippi, i partecipanti saranno, soprattutto, ex allievi del talent Amici.

Sul palco si alterneranno cinque i ballerini e sette i cantanti e l’unico che non ha mai partecipato al talent show è il rapper Random.

Per quanto riguarda i professori, sappiamo per certo che ci sarà Alessandra Celentano ed il coreografo Giuliano Peparini sarà il direttore artistico della nuova trasmissione.