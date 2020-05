Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In spicca anche Serena Rossi. L’attrice è stata protagonista di Io sono Mia, il film autobiografico dedicato all’indimenticabile Mia Martini e uscito lo scorso anno. Ai microfoni di Mara Venier l’attrice racconta le sue sensazioni su questa esperienza sul set che, indubbiamente, l’ha riempita nell’anima.

Il ricordo di Mimì a Domenica In

In video-collegamento con Domenica In c’è Serena Rossi. L’attrice è reduce dal successo dello scorso anno in cui ha regalato agli italiani una meravigliosa interpretazione di Mia Martini, della sua vita e della sua carriera.

Io sono Mia, prodotto da Luca Barbareschi, ha rappresentato un’opportunità per l’attrice per raccontare il cuore e l’anima di Mimì a chi non la conosceva nel profondo. La pellicola ha avuto un notevole successo, così come ampiamente apprezzato è stato anche l’impegno di Serena Rossi. A Domenica In l’attrice rivela: “Questo film mi ha cambiato la carriera. Ho avuto un amore, un affetto, tanti attestati di stima che vedono in me una sorta di sua rivalsa. Quindi sento in me questo peso che mi ha portato a viverla, a raccontarla e a darle una seconda possibilità forse“.

La proposta di Luca Barbareschi

L’occasione che ha portato Serena Rossi a donare la voce a Mia Martini è stata la sua partecipazione a Tale e quale show. Nel programma di Carlo Conti l’attrice era in gara assieme a Luca Barbareschi, produttore della pellicola, ed era stato proprio lui a rivolgerle la proposta. Come racconta la stessa Serena: “Stavo facendo Tale e quale show e Luca Barbareschi era con me a partecipare, lui era produttore del film. Stavamo seduti sui divanetti e mi dice: ‘Serena, io ho in mente l’idea di fare un film su Mia Martini e ho pensato a te.

Se avessi fatto Mimì nel 2014 non sarebbe stata la stessa cosa. Ci siamo decisi di non imitarla, ma doveva essere un’evocazione, dovevo entrare nel suo cuore e prenderle un pezzetto della sua meravigliosa anima e donarla al pubblico“.