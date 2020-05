Elena Sofia Ricci è una delle attrici più conosciute e seguite della televisione nostrana. In grado di macinare continuamente successi, nella vita reale è la mamma di Emma Quartullo che ha deciso di seguire le sue orme. La ragazza, infatti, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e affianca Elena Sofia Ricci nella fiction Vivi e lascia Vivere, dove interpreta Laura Ruggero da giovane.

Chi è Emma Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci

Nata dalla relazione tra l’attrice Elena Sofia Ricci e il suo ex Pino Quartullo, Emma è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione nella fiction Rai dal titolo Vivi e lascia vivere.

Diplomatasi presso il Liceo classico Tito Lucrezio Caro, si è in seguito laureata al Dams dell’Università degli studi di Roma Tre e ha vissuto l’esperienza dell’Erasmus presso l’Universidad Complutense de Madrid.

Da sempre appassionata di recitazione, come da lei stesso dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, non ha mai avuto la strada spianata solamente per il fatto di essere la figlia della nota attrice. Anzi, come dichiara: “Me la sono sudata perché, come tanti altri giovani attori, ho fatto il mio provino.

La mia agente mi aveva parlato di questo progetto e ho voluto subito mettermi alla prova“.

Il rapporto con la madre Elena Sofia Ricci

In Vivi e lascia vivere Emma Quartullo veste i panni di Laura da giovane e sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale ha anche raccontato del rapporto con i genitori, entrambi attori, e la nonna famosa scenografa. Ebbene, a tal proposito la giovane attrice ha rivelato: “È complicato confrontarsi ogni giorno con dei mostri sacri.

Da bambina passavo i fine settimana con mio padre a vedere gli spettacoli teatrali, mio nonno paterno mi portava a vedere tutte le mostre a Roma e in giro per il mondo, l’attuale compagno di mia madre mi ha dato sempre tanti stimoli. Non ho visto nient’altro che arte in vita mia… Poi all’università ho scoperto tante passioni come la psicologia, la sociologia, la fotografia“.

Inevitabile, poi, un commento sui vari pregiudizi con cui devono fare i conti i figli dei personaggi vip. In tal senso Emma Quartullo ha rivelato il segreto grazie al quale riuscire a superarli: “Lo studio e la dedizione al mestiere sono importanti.

Oltre alla forza di non abbattersi. Ho tanto, ma proprio tanto, da imparare e migliorare“.

