È scomparso a 86 anni Fred Willard, attore noto per i suoi ruoli a serie tv cult come Beautiful e Modern Family. La morte è stata confermata dall’agente Mike Eisenstadt, provocando un’ondata di cordoglio tra i colleghi, che lo ricordano in queste ore sui social.

Fred Willard muore a 86 anni

Fred Willard è scomparso venerdì nella sua casa di Los Angeles. L’attore comico è noto soprattutto per la sua partecipazione a serie tv di successo come Modern Family, dove interpretava il padre di Phil Dunphy, ruolo che gli fece guadagnare la candidatura agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comedy.

La figlia Hope ha dato la triste notizia: “Con il cuore pesante condivido la notizia che mio padre è venuto a mancare, molto serenamente, la scorsa notte alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato così tanto! Ci mancherà per sempre“.

It was an honor having the legendary Fred Willard be a part of our #ModernFamily. Thank you for all the laughs 🧡🧡🧡 We will miss you and we love you. pic.twitter.com/n6YUKW16se — Modern Family (@ModernFam) May 16, 2020

Una carriera nella commedia

Fred Willard ha partecipato a comedy di successo, come Tutti amano Raymond, Best in Show (Campioni di razza in italiano) ed è apparso in più di 50 sketch in The Tonight Show with Jay Leno.

Ha inoltre interpretato il fratello di Eric Forrester, John, in Beautiful tra il 2014 e il 2015. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni Settanta, è diventato celebre per la sua capacità di divertire il pubblico e le sue abilità di trasformare ogni personaggio interpretato in chiave comica.

Il cordoglio dei colleghi

Moltissimi attori, specialmente comici, stanno ricordando Fred Willard in queste ore. Jimmy Kimmel, conduttore e attore comico, ha scritto su Twitter: “Sono triste nel dire addio a Fred Willard, che era ancora il più divertente degli uomini all’età di 86 anni“.

You could always hear our staff & crew laughing loudly when Fred Willard was in the building. It was an honor to work with him. We'll miss him very much. 😢💔 pic.twitter.com/hJqIFdp37e — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) May 16, 2020

Anche il collega Steve Martin, con cui ha lavorato in Roxanne, si unisce al cordoglio, definendolo il suo “eroe comico“. Ellen DeGeneres ricorda come Willard l’abbia sempre fatta ridere: “Lo adoravo“, dichiara, mandando vicinanza alla famiglia in questo difficile momento. Billy Crystal, protagonista di Harry, ti presento Sally ne ha ricordato l’animo gentile e la grande intelligenza.