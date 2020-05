La fase 2 di Diletta Leotta l’ha vista protagonista di un imprevisto poi finito sui social: la conduttrice è caduta durante una corsa al parco, e ha condiviso l’esito del piccolo incidente sul suo profilo Instagram. Immediata la reazione dei follower, tra ironia e complimenti per la sua forma smagliante.

Caduta per Diletta Leotta

Foto e Instagram Stories sui social per mostrare l’esito di una caduta durante l’allenamento al parco: così Diletta Leotta ha condiviso l’accaduto sui social, mostrando ai fan l’esito del piccolo infortunio.

Ad accompagnare le immagini pubblicate nelle sue Stories, come riporta TgCom24, la canzone Pollon, Pollon combina guai, sigla del celebre cartone animato.

L’ironia della conduttrice ha contagiato anche i fan, che si sono precipitati a commentare un post in cui mostra le ferite al ginocchio.

Post di Diletta Leotta su Instagram – Fonte/Instagram Diletta Leotta

L’autoironia dopo il piccolo incidente

Diletta Leotta ha rilanciato con una dose di autoironia su Instagram, poco dopo essere finita a terra durante la sua corsetta. Uno scatto sotto il sole e il ginocchio sbucciato in primo piano per raccontare a modo suo la piccola disavventura: “E ogni tanto ripenso a quando ero bambina.

Quando il problema più grande era scegliere a che gioco giocare. Quando si era tutti amici, senza rancori. Quando per fare pace bastava un mignolino. Quando era tutto più semplice. E allora mi rendo conto che le ginocchia sbucciate, non facevano poi così male“.

“Oggi ho pensato di andare a fare una bella corsetta al parco“, aveva scritto poco prima nelle sue Stories accompagnando la narrazione con le faccine sorridenti, “Stava andando tutto bene, ma poi sono caduta…“.

La reazione dei fan non si è fatta attendere, tra quanti le hanno mandato messaggi per sapere come sta dopo la caduta e quanti, invece, hanno sottolineato la sua forma smagliante con i loro complimenti: “Bella come il sole“.

