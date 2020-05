“Riprendiamoci la nostra vita” sono le parole di Federica Panicucci su Instagram contenute in un post che ha subito catturato l’attenzione del suo pubblico che quotidianamente la premia con ottimi ascolti televisivi. Le rincuoranti parole della conduttrice in questo preciso momento, delicato per tutta l’Italia che prova a ripartire nonostante l’emergenza Coronavirus non possa dirsi superata, hanno trovato immediato riscontro.

Federica Panicucci, la fase 2 all’insegna dell’amore

“Qualsiasi essa fosse, la rivogliamo indietro – scrive la conduttrice di Mattino Cinque – E allora da domani inizia la prova più difficile che dobbiamo superare con responsabilità e forza perché io ci credo e insieme ce la faremo.

Forza Italia. Torniamo alla normalità“. Un forte inno di incoraggiamento quello della Panicucci che, superato il momento più difficile della quarantena forzata per il Coronavirus, non chiede altro di poter tornare alla vita precedente, quella ante-epidemia e che tutti al momento fatichiamo un po’ a ricordare.

Il messaggio di forza per i fan e il compagno

Sempre dal post emerge poi sicuramente la voglia di rivolgersi al suo caloroso pubblico, spronandolo a tenere duro in queste settimane che permangono delicate dal punto di vista sanitario.

Un commento, tra i tanti che si scorrono al di sotto del post, salta però ovviamente all’occhio dei followers ed è la risposta immediata da parte di Marco Bacini, il suo compagno.

Così l’uomo che sembra diverrà presto suo marito ha voluto scriverle al di sotto del post: “Amore mio“. Allo stesso modo e con la stessa dolcezza ha voluto rispondere la Panicucci con dei cuori. Uno scambio essenziale ma che ben fa denotare l’intesa e la forza reciproca che si stanno scambiando i due.

E se non fossero bastati i commenti, è il post stesso che sottolinea l’amore tra i due: un video in cui sono racchiusi momenti, ricordi d’ordinaria felicità della coppia sulle note di One Love degli U2.

Approfondisci

Federica Panicucci dopo l’assenza da Mattino Cinque rivela: “Non è stato facile”

Mattino Cinque, Federica Panicucci riprende il timone dopo settimane d’assenza

Federica Panicucci pronta a sposare il suo compagno: la rivelazione