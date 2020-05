Franco Oppini è tra gli attori comici più amati dal pubblico italiano. Un personaggio molto carismatico che vanta una carriera notevole tra teatro, cinema e televisione. Inoltre, l’uomo è stato sposato con la famosa showgirl Alba Parietti.

La biografia di Franco Oppini

Franco Oppini nasce a Quistello, in provincia di Mantova, il 15 febbraio del 1950. Inizia prestissimo la sua carriera di comico. Infatti, nel 1971 fonda il gruppo cabarettistico e musicale I Gatti di Vicolo Miracoli, a Gianandrea Gazzola, Spray Mallaby, Jerry Calà, Nini Salerno, e Umberto Smaila; Tuttavia Oppini esce quasi immediatamente dal gruppo: ai tempi era infatti fidanzato con la Mallaby (nome d’arte per Elisabeth Dallimore Mallaby); la rottura tra i due e il fidanzamento della Mallaby con Gazzola, spinse Oppini a lasciare il gruppo.

Vi rientrò solo nel 1974, quando la stessa ex fidanzata non faceva più parte del gruppo. I Gatti di Vicolo Miracoli, salvo qualche reunion, si sciolsero definitivamente nel 1985.

Foto d’epoca dei Gatti di Vicolo Miracoli

L’evoluzione della carriera

Franco Oppini debutta nel mondo del cinema, qualche anno prima dell’uscita dal gruppo, senza essere accompagnato dagli altri membri.

In particolare, esordisce con un piccolo ruolo nel film Squadra antifurto del 1976, diretto da Bruno Corbucci e al fianco del compianto Tomas Milian.

Dopo il primo ruolo in un film, per Franco Oppini inizia la carriera nel cinema e nella televisione in pianta stabile. Instaura buoni rapporti di amicizia con Massimo Boldi e Teo Teocoli. Partecipa in tre film di Carlo Vanzina: Arrivano i Gatti, Una vacanza bestiale e, dopo quindici anni, Selvaggi. In seguito allo scioglimento dei Gatti di Vicolo Miracoli, si dedica maggiormente al mondo della televisione.

Difatti, prende parte in molti programmi e serie televisive, seppur non di primissima fascia. Tra i punti più alti sul piccolo schermo, resta la conduzione di Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti nel 1997. Inoltre, ha diretto anche l’Accademia dei Laghi, scuola di recitazione, canto, Stresa e danza.

I Gatti tuttavia hanno avuto modo di ritrovarsi molto di recente: nel 2019, infatti, Oppini ha recitato in Odissea nell’ospizio, diretto dall’amico Jerry Calà e nel cui cast figurano altri membri del gruppo che l’ha reso celebre.

La vita sentimentale

Oltre alla carriera, Franco Oppini ha fatto molto parlare di sé soprattutto per un illustre matrimonio.

Nel 1981 Oppini sposò la famosa attrice e show girl Alba Parietti. La Parietti, che in questi giorni sta molto facendo discutere per le sue affermazioni sul presunto contagio da Coronavirus, allora era solo ventenne, ma stava iniziando a farsi conoscere nel mondo della televisione e del cinema. I due hanno avuto un figlio, Francesco Oppini, oggi giornalista sportivo. Tuttavia, il matrimonio è durato nove anni e si è concluso lasciando in buoni rapporti i due ex coniugi, come lo stesso Oppini ha avuto modo di ribadire in un’intervista recente a Storie Italiane.

La vita sentimentale dell’attore comico è continuata. Infatti, nel 2003 si è sposato con l’astrologa Ada Alberti, dalla quale non ha figli ma il cui legame dura ancora oggi.