È un periodo ricco di impegni per Carmen Di Pietro. Alle apparizioni televisive durante Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso, la soubrette ha affiancato gli appuntamenti quasi quotidiani sui social, con i siparietti accanto alla figlia Carmelina. A questo si aggiunge anche l’impegno nel sociale, che l’ha vista fra i protagonisti di un’iniziativa benefica a favore degli ospedali più colpiti dal Covid-19.

Le scenette con la figlia Carmelina

I video di ricette pubblicati da Carmen Di Pietro su Facebook e Instagram sono diventati ormai un’abitudine per i suoi fan, che possono vederla mentre si cimenta in simpatiche parodie dei grandi cuochi della televisione.

Non di rado è possibile sentire la 12enne figlia Carmelina ridere in sottofondo, a sottolineare bonariamente i “pasticci” della madre. Le scenette fanno trasparire il loro rapporto di complicità, come quando, in diretta a Pomeriggio Cinque, tra serio e faceto Carmelina ha rivelato di aver buttato via i vestiti della madre durante le pulizie, scatenando le risate del pubblico.

La preoccupazione per il coronavirus

Questi siparietti con la figlia sono anche la conseguenza del periodo di lockdown, che ha visto la vita di tanti genitori cambiare in maniera significativa.

La tragedia del coronavirus non ha lasciato indifferente nemmeno Carmen Di Pietro, come lei stessa ha tenuto a precisare in alcuni video. A proposito della fase 2 e delle riaperture dei negozi, la showgirl ha raccontato su Facebook: “È molto triste sapere che molti negozi non riapriranno più, ce ne sono molte di queste scritte – ha spiegato indicando un manifesto affisso dai negozianti in cui si chiedono maggiori aiuti – Perché non arrivano i soldi? Io mi chiedo perché“.

L’iniziativa benefica

Anche per dare un aiuto concreto in questa fase di emergenza è partita un’iniziativa promossa dalla stilista Cinzia Diddi. Come riportato dal quotidiano Il Tempo, in fase di creazione del catalogo della nuova collezione è nata l’idea di alternare le pagine degli abiti con alcuni pensieri di personaggi del mondo dello spettacolo, dell’arte e della televisione. Tra coloro che hanno deciso di aderire figura anche Carmen Di Pietro che, insieme a Luca Ward, Marino Bartoletti e Edoardo Raspelli, solo per citare alcuni nomi, ha fornito il proprio contributo personale.

Da tutto ciò è nato un libro, intitolato La Stella più Bella, i cui proventi saranno destinati a procurare macchinari e dispositivi di protezione per la Protezione Civile e gli operatori sanitari, in particolare negli ospedali di Prato, Pistoia e Firenze.

(Immagine in alto: Facebook / carmendipietroofficial)