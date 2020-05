Barbara D’Urso ha ospitato a Pomeriggio 5 una donna che ha raccontato un episodio sgradevole. In particolare, un uomo senza mascherina non avrebbe rispettato le regole in atto ed avrebbe compiuto un gesto inconsulto.

La testimonianza dell’ospite

A Pomeriggio 5 ospite Barbara, la donna che racconta un episodio poco gradevole, specialmente in un momento di emergenza, dovuto al Coronavirus. Il fatto è accaduto in provincia di Roma, a Cerveteri. Nello specifico in un supermercato. L’ospite ha raccontato come già durante la fila emergessero stranezze. All’ingresso del supermercato non ci sarebbe stato nessun controllo di temperatura corporea.

Proseguendo all’interno, la donna nota un uomo senza mascherina. In seguito alle regole stabilite per questa nuova fase da Coronavirus, l’ospite afferma di avere informato il cassiere.

Barbara D’Urso, “Sono senza parole”

La reazione dell’uomo risulta incomprensibile. Difatti, l’uomo si sarebbe avvicinato alla donna per poi sputarle in faccia. Barbara D’Urso commenta, “Sono senza parole”, un gesto veramente sgradevole. O meglio, “Violento” commenta la conduttrice. Le telecamere del supermercato riprendono la scena. La donna afferma a Pomeriggio 5 di aver ipotizzato chi potesse essere la persona in questione, mettendolo a verbale nella denuncia.

Indiscutibile la pesantezza del gesto, con l’aggravante di un rischio di contagio.

Le paure della donna

“Io temo anche per la mia salute, non posso permettermi di fermarmi a lavoro”, afferma la donna a Pomeriggio 5. La situazione è precaria per chi ha un lavoro a chiamata. Continua, “Penso che non ci siano degli organi competenti all’interno dei supermercati che veicolino le persone”, specificando che bisogna stare attenti alle regole. Specialmente durante l’emergenza da Coronavirus. In seguito all’episodio l’ospite si sarebbe recata al pronto soccorso per effettuare un tampone, senza però trovare riscontri positivi sulla disponibilità dei tamponi.

Barbara, l’ospite di Pomeriggio Cinque, aspetta ancora di poter effettuare un controllo.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS