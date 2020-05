“Ho detto una grande bugia“: così Elisabetta Gregoraci ha aperto il suo cuore nel raccontare uno dei risvolti più duri del suo faccia a faccia con il dolore. La showgirl ha parlato della perdita della madre e di quella verità sepolta per non farle del male.

Elisabetta Gregoraci: “Ho detto una grande bugia“

Elisabetta Gregoraci è stata ospite del pomeriggio di Vieni da me, in collegamento con gli studi del format di Caterina Balivo nella puntata del 20 maggio scorso.

La showgirl ha risposto ad alcune domande tra cui una, in particolare, l’ha portata a riaprire il cassetto dei ricordi e a rivelare una delle più grandi bugie della sua vita.

Davanti alle telecamere, ha confessato di aver mentito a sua madre per proteggerla in un momento di profonda sofferenza e fragilità. “Non mi piace dire le bugie, perché poi faccio casino, però c’è una grande bugia che ho detto e ho dovuto dirla a fin di bene. Io non so come sia riuscita, in quella occasione, a dire una grande bugia. Ho perso la mia mamma tanti anni fa, e l’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, avevo parlato con i dottori che la seguivano e mi dissero che non c’era più nulla da fare.

Andai da lei e non le dissi questa cosa. Ho detto ‘Mamma, stai tranquilla, andrà tutto bene“.

La verità della showgirl

Nel racconto di Elisabetta Gregoraci non c’è ombra di pentimento per aver mentito alla madre sulle sue condizioni di salute, e questo per una precisa convinzione della showgirl: “Non puoi dire a una persona ‘stai per andar via’. Secondo me non lo devi mai fare, anche se lei, in cuor suo, lo sapeva però io, da figlia, non me la sono sentita.

Le ho detto che sarebbe andato tutto bene e l’ho abbracciata forte“.

Secondo la Gregoraci, sua madre avrebbe finto di crederle pur sapendo, in realtà, che le cose non sarebbero andate come sua figlia le aveva prospettato.

