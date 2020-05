Un vero dramma sconvolge Hollywood e in particolare tocca da vicino i tanti fan dell’attore Hagen Mills, meglio conosciuto per il ruolo che ha interpretato della serie televisiva statunitense Baskets ma anche per i ruoli in Swedish Dicks e Bonnie & Clyde: Justified. Il giovane attore, sulla trentina, si è tolto la vita a casa della ex suocera dopo aver cercato di uccidere l’ex moglie Erica Price.

Spara alla ex poi si toglie la vita: morto l’attore Hagen Mills

Una vera tragedia quella che si è consumata a Mayfield, nel Kentucky.

Il celebre attore televisivo Hagen Mills si è tolto la vita di fronte alla ex compagna, secondo quanto diffuso dal Daily Mail, credendola probabilmente morta per il colpo di pistola sparatole contro. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, l’attore si trovava a casa dell’ormai ex suocera con la stessa, la ex compagna Erica e la piccola figlia di appena 4 anni.

Prima in ostaggio, poi il dramma

Sconosciute al momento le cause che avrebbero portato Mills a compiere l’estremo gesto. Secondo una prima dinamica appena abbozzata, Mills avrebbe avuto con sé una pistola che avrebbe dapprima usato per esplodere diversi colpi verso l’ex moglie, che in braccio aveva la figlia Mila di 4 anni, e poi verso sé stesso alla testa, togliendosi la vita.

Immediatamente ricoverata, la giovane donna anche lei trentenne sarebbe ora fuori pericolo di vita e in stabili condizioni di salute nonostante le ferite riportate. Buone invece le condizioni della piccola bimba e della madre della ragazza, entrambe rimaste illese.

L’arresto e l’accusa di stupro a fine marzo

Sempre secondo quanto riportato dal Daily Mail, giunto a casa e prima della tragedia, Mills avrebbe tenuto in ostaggio le due donne e la figlia per ore.

Sempre la fonte estera, circa l’attore, narra di un suo arresto in tempi recenti con l’accusa di stupro e sodomia, rapimento e possesso di metanfetamine. Un arresto che sarebbe avvenuto lo scorso 30 marzo a cui sarebbe seguita la sua scarcerazione lo scorso 6 maggio.