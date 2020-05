Pierluigi Diaco sta per tornare in onda con il suo Io e Te, programma giunto alla seconda edizione su Rai 1 dopo il successo incassato nella sua versione notturna. Il conduttore ha dato un piccolo antipasto delle novità in arrivo con la nuova formula, che lo vedrà rientrare nella fascia delle ore 14: due grandi nomi assenti e qualche ritorno all’orizzonte.

Io e Te: la data di inizio

Nuova edizione di Io e Te, programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1 e pronto a tornare in onda tra pochi giorni.

Il conduttore ha annunciato la data di inizio e l’orario: al via il 1° giugno, tutti i giorni a partire dalle ore 14 sulla rete ammiraglia.

“L’incontro con il direttore di Raiuno @stefano__coletta , artigiano della televisione e uomo dalla rara capacità di ascolto, sta rendendo il lavoro sulla nuova edizione di “Io e Te” ancora più entusiasmante: i suoi consigli impreziosiranno le pagine che a breve vedrete in onda. Dopo 60 puntate della versione estiva 2019 e 17 puntate dell’appuntamento autunno-inverno del sabato sera, sono felice di annunciarvi che dal 1 giugno torneremo tutti i giorni alle 14 su @rai1official“.

Post di Pierluigi Diaco su Instagram – Fonte: Instagram/Pierdiaco

Le novità: Sandra Milo e Valeria Graci non ci saranno

Tra le novità della nuova edizione, secondo quanto annunciato dal conduttore via Instagram, ci saranno anche alcuni ritorni di cui, però, non è ancora dato sapere l’identità.

Una cosa sembra certa: l’assenza dei due volti femminili che hanno accompagnato Pierluigi Diaco nell’edizione precedente: Sandra Milo e Valeria Graci che, a quanto pare, non saranno presenti.

“Al mio fianco – ha scritto il presentatore sul suo profilo social – qualche novità e alcuni ritorni.

Grazie di cuore alle amiche @sandramiloreal e @gracivaleria per aver condiviso con gioia un pezzo di strada insieme: auguro ad entrambe il meglio per i loro nuovi progetti! A presto!“.

