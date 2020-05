Il prossimo weekend clima estivo sull’Italia, secondo le previsioni meteo che riservano buone notizie per il penultimo fine settimana di maggio. L’anticiclone inizierà a far sentire la sua influenza con un aumento delle temperature che farà da traino a un vasto campo di stabilità nei giorni a seguire. Ma i temporali non hanno ancora abbandonato la scena.

Previsioni meteo del weekend

Le previsioni meteo del prossimo weekend, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano.it, riservano una piacevole sorpresa: il clima estivo inizierà a imporsi su gran parte della Penisola, anticipando una più forte ingerenza dell’anticiclone delle Azzorre attesa nell’ultima settimana di maggio.

Per le giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio non si prevedono fenomeni di rilievo, salvo possibili temporali nelle ore pomeridiane sulle Alpi e l’Appennino.

Temperature in aumento

Stando alle previsioni diffuse dagli esperti, le temperature dovrebbero subire un generale aumento, arrivando a valori fino a 3-5 gradi sopra le medie del periodo, sia al Centro Nord che al Centro Sud e sulle Isole maggiori.

Nelle prime ore di domenica 24 maggio, un fronte freddo in veloce transito al Nord Est potrebbe aprire a una moderata variabilità, innescando locali e improvvisi temporali e acquazzoni.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it