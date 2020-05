Lutto per Tommaso Zorzi, che ha fatto un annuncio tra le lacrime: è morta la nonna del famoso influencer, e il suo racconto intriso di dolore e ricordi è arrivato ai follower con alcune Instagram Stories.

Morta la nonna di Tommaso Zorzi

“Sono dovuto venire in Emilia Romagna perché ieri è mancata mia nonna“: inizia così il doloroso annuncio di Tommaso Zorzi sul lutto che lo ha colpito poche ore fa e di cui ha voluto rendere partecipi i follower con una serie di video postati su Instagram.

In alcune Instagram Stories, l’influencer ha spiegato il motivo per cui è stato assente e il grandissimo dolore per la perdita della persona tra le più care della sua esistenza.

Durante il suo straziante racconto, non è riuscito a trattenere le lacrime ripensando al passato e a tutti gli insegnamenti della nonna: “Lei ha sempre detto a mia mamma che ero un bambino molto sensibile, mi assecondava molto in questa mia sensibilità. (…) Era la mia complice“.

Il ritratto dell’influencer

Classe 1995 e un passato in cui spicca il percorso di studi a Londra (in Economia e Business management), Tommaso Zorzi ha conquistato un’importante fetta di consensi nella galassia dei social, affermandosi come influencer.

Centinaia di migliaia di follower affollano il suo profilo Instagram, e alle sue spalle c’è la partecipazione a format come Riccanza e Pechino Express in coppia con Paola Caruso.

Nel 2020, durante la quarantena per l’emergenza Covid-19, è uscito il suo primo libro, intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri. La sua gallery è costellata di foto e video divertenti che hanno fatto della sua identità online una delle più seguite nel panorama italiano.

La sua vita sentimentale è stata al centro del gossip dopo il coming out con Marco Ferrero, con cui la relazione sarebbe però sfumata nel 2018.