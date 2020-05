Nella giornata che ha segnato la scomparsa dello storico giornalista Rai Claudio Ferretti, arrivano anche saluti e ricordi da parte dei personaggi della televisione che hanno gravitato attorno alla sua vita e carriera. Tra questi, anche quello dell’ex Iena Enrico Lucci, che pochi anni fa aveva ampiamente omaggiato il volto di Tutto il calcio minuto per minuto.

Enrico Lucci: “Devo tutta la mia vita a Claudio Ferretti“

Le carriere e le strade di alcune persone sono spesso segnate da un singolo incontro, da una frequentazione o da un rapporto determinante. Mentori che diventano amici e compagni di viaggio.

Accade così anche nel mondo del giornalismo e della televisione e una prova l’ha offerta anche Enrico Lucci, giornalista noto soprattutto per i suoi anni a Le Iene. Nel corso di un’ospitata a La Vita in Diretta di 2 anni fa, Lucci disse: “Devo tutta la mia vita a Claudio Ferretti“.

Come Enrico Lucci incontrò Claudio Ferretti

Una frase forte, che il giornalista aveva così giustificato: “L’ho conosciuto durante l’occupazione dell’università a Lettere“. In qualità di studente designato, Lucci andò in Rai e così conobbe Ferretti, che avrebbe poi tampinato per tanto tempo negli anni successivi, quando Lucci stava ancora provando a diventare un affermato giornalista.

“Volevo qualcuno che mi insegnasse ‘sto mestiere” aveva detto Lucci, raccontando poi altri aneddoti.

Il primo servizio che gli propose, per esempio, non andò bene: la cassetta si ruppe prima ancora di essere vista. “Lui e un montatore si son messi a riaggiustare la cassetta con un cacciavite e un scotch” ha confidato. Ogni tre mesi per tre anni Lucci continuava a chiamarlo, a tormentarlo, fin quando Ferretti gli fece ottenere un lavoro alla Rai, prima che “spiccasse il volo” grazie a Le Iene.

Il ricordo di Lucci per la morte di Ferretti

Questa necessaria premessa carica di significato ed emozione le parole che Enrico Lucci ha scritto per la morte di Claudio Ferretti. Poche, ma con un vissuto del genere bastano e avanzano per definire il loro rapporto. “Claudio Ferretti, persona rara. È stato un onore” ha scritto.

Nella foto, un giovane Enrico Lucci è abbracciato a Claudio Ferretti, volto di numerose trasmissioni sportive e del Tg3 per tanti anni.

Una carriera che evidentemente ha lasciato dietro buoni ricordi e allievi commossi per la sua scomparsa.

Il post di Enrico Lucci su Claudio Ferretti

