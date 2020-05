Degli ultimi minuti la notizia di un fatto di cronaca nera. Nelle prime ore di questo pomeriggio, riferiscono numerose fonti locali, una donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola mentre si trovava nella sua auto, nel piazzale di un Auchan di Cuneo. Stando alle prime notizie, la donna avrebbe 44 anni e sarebbe di origini rumene, ma residente a Saluzzo, comune nella provincia piemontese.

L’assassino si sarebbe consegnato

Le prime notizie riportano anche un altro aspetto della vicenda. A spararle sarebbe stato un uomo, italiano di 42 anni di Pinerolo, comune nella città metropolitana di Torino, ma residente a Firenze.

Inoltre, dopo averle sparato ed averla uccisa, il 42enne si sarebbe costituto alle Forze dell’Ordine.

Come si apprende da Ansa, sarebbe stato proprio l’uomo a chiamare le forze dell’ordine, per poi aspettare di essere arrestato vicino alla stessa auto parcheggiata nel piazzale. Altre fonti, tuttavia, riportano che a trovare il corpo sarebbe stata un’altra cliente di passaggio nel parcheggio.

Il presunto assassino è un militare

AGGIORNAMENTO 21.35 – Nelle ore successive alla tragedia, sono emersi ulteriori dettagli riportati da numerose fonti. La donna, nata a Bucarest, si chiamerebbe Mihaela Apostolides, mentre il 42enne originario di Firenze sarebbe Francesco Borgheresi, un militare di stanza a Pinerolo.

Stando a quanto riportato, avrebbe proprio chiamato lui il 112, dicendo “Ho ammazzato una donna, ho due pistole con me. Venite a prendermi e non opporrò resistenza” riporta La Stampa. Sarebbe stato appurato che la coppia si conosceva da almeno 2 anni e sarebbero arrivati nel parcheggio assieme: si sospetterebbe quindi il delitto passionale, ma è un aspetto che andrà chiarito dall’uomo, che sarebbe. stato fermato in stato confusionale nel parcheggio.