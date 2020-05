Vincent Cassel ha avuto un incidente stradale. L’attore viaggiava in scooter nel pomeriggio del 20 maggio, due giorni fa, nel comune di Arbonne. Le cause dell’incidente non sono note, ma si sa che Cassel ha riportato qualche ferita alla testa. L’attore ha pubblicato sui social un messaggio in cui rassicura i fan e li ringrazia per la preoccupazione dimostrata dopo l’incidente.

Incidente stradale per Vincent Cassel

Vincent Cassel, dopo l’incidente in scooter, è stato portato in un policlinico a Biarritz perché gli venissero prestate tutte le cure del caso. Qualche ora dopo, scrivono i giornali francesi, l’attore è stato dimesso ed è tornato a casa.

Vincent Cassel ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute tramite il suo account Instagram. L’attore ha spiegato che andava tutto bene, “Sono vivo, grazie“, ha scritto.

L’attore ha pubblicato sui social nelle scorse ore anche un video in cui si mostra con la testa fasciata, un livido sotto un occhio e gli occhi lucidi, evidente segno di un po’ di dolore dopo l’incidente. Cassel ha trovato comunque un po’ di coraggio per scherzare sui social con i suoi fan, sbuffando in modo evidente prendendosi un po’ gioco della situazione.

Guarda il video